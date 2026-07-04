基隆親水季開幕 暖暖親水公園增設清溪蟹、蘑菇等噴水設施

2026基隆親水季──暖暖親水2.0活動今天開幕，基隆市長謝國樑手持水槍，下場與民眾同樂，並預告除了暖暖親水公園，百福親水公園也預計明年開放，未來將打造更多優質親水空間，讓基隆市民在炎熱的夏天，能有更多消暑好去處。

暖暖親水公園是基隆夏日戲水熱門去處，謝國樑表示，市府改造暖暖親水公園，設備全面升級，提供民眾更安全、更舒適的親水空間。園區除原有戲水設施翻新，又增設烏龜、清溪蟹、蘑菇等充滿童趣的造型噴水設施，更衣室及洗手間等公共設施也同步改善，讓親子家庭能夠安心遊玩。

暖暖親水公園除了硬體設施提升，市府也結合基隆市衛生局、暖暖圖書館、暖暖親子館及暖西非營利幼兒園等單位，共同規畫多元親子活動，包含親水闖關遊戲、文史走讀及戲劇互動表演，讓孩子在玩水之餘，寓教於樂留下美好的暑假回憶。

謝國樑也透露，除了暖暖親水公園外，市府積極推動百福親水公園，預計明年與民眾見面，未來將持續打造更多優質親水空間，讓基隆市民在炎熱的夏天能有多一處消暑好去處。

暖暖區長陳得林表示，今年開幕活動準備限量小水槍及飲品送給現場參與民眾，邀請大小朋友一起感受暖暖親水公園全新升級後的魅力。

基隆親水季──暖暖親水2.0活動今天開幕，持續舉辦至8月30日。園區噴水設施每日開放兩個時段，分別為上午9時30分至11時，以及下午4時至5時30分。每周一及周五安排進行設施清潔及換水作業，當日暫停開放，以維護戲水環境品質與民眾安全。

2026基隆親水季──暖暖親水2.0活動今天開幕，原有戲水設施翻新，並增設烏龜、清溪蟹、蘑菇等充滿童趣的造型噴水設施。圖／基市府提供

2026基隆親水季──暖暖親水2.0活動今天開幕，基隆市長謝國樑手持水槍，下場與民眾同樂。圖／基市府提供

2026基隆親水季──暖暖親水2.0活動今天開幕，原有戲水設施翻新，並增設烏龜、清溪蟹、蘑菇等充滿童趣的造型噴水設施。圖／基市府提供

2026基隆親水季──暖暖親水2.0活動今天開幕，原有戲水設施翻新，並增設烏龜、清溪蟹、蘑菇等充滿童趣的造型噴水設施。圖／基市府提供

2026基隆親水季──暖暖親水2.0活動今天開幕，基隆市長謝國樑說，百福親水公園也預計明年開放，未來將打造更多優質親水空間。圖／基市府提供

2026基隆親水季──暖暖親水2.0活動今天開幕，原有戲水設施翻新，並增設烏龜、清溪蟹、蘑菇等充滿童趣的造型噴水設施。圖／基市府提供

2026基隆親水季──暖暖親水2.0活動今天開幕，原有戲水設施翻新，並增設烏龜、清溪蟹、蘑菇等充滿童趣的造型噴水設施。圖／基市府提供