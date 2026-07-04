台東熱氣球嘉年華清晨開幕 遊客凌晨1時上山卡位

台東熱氣球嘉年華今天清晨5時許開幕，為佔最佳位置，不少「球迷」提前摸黑上山，甚至有遊客凌晨1時許，就到活動現場鹿野台地卡位。

來自台南遊客專程來看熱氣球，一家3口昨天才剛開車抵達台東，今天凌晨1時就直衝鹿野高台大草皮等待，就為了卡到最佳觀看位置。

另有第一次參加遊客說，沒有特別想看的造型熱氣球，原本以為提前1小時抵達會場，時間已很寬裕，沒想到沿途塞車，還沒開始就感受到熱氣球魅力。

今年首度亮相的「吉伊卡哇熱氣球」是最大亮點，有北部粉絲特別包遊覽車，就為一睹升空畫面。

台東縣政府統計，現場聚集上萬遊客，在天亮前齊聚鹿野高台大草皮，遊客自備野餐墊，或直接席地而坐，用最舒服姿勢觀看熱氣球，現場主持人逐一介紹熱氣球特色及所來自國家。

縣府表示，今年集結來自比利時、墨西哥、日本等17個國家飛行員，超過40顆熱氣球，將於為期41天活動中輪番上陣。

縣府表示，不只吉伊卡哇首度亮相，還有不少國際造型球首度登台，包括加拿大的蘑菇寶寶與小精靈皮可、荷蘭的冰淇淋甜筒、日本的柚子萌等；台灣籍熱氣球則有黑松FIN水寶、全聯福利熊及台北熊讚球等。

台灣國際熱氣球嘉年華即日起至8月20日，在鹿野高台舉行，活動期間有造型熱氣球展演、繫留體驗，還有光雕音樂節、無人機展演及煙火場，詳情可至活動官網查詢。