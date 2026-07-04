快訊

怒斥「狄鶯寵壞孫安佐」！舅舅看到這一幕不忍了：神經病

中職／費爾柴德來台打球有譜？葉君璋：我們應該是其中一隊

聽新聞
0:00 / 0:00

台東熱氣球嘉年華清晨開幕 遊客凌晨1時上山卡位

中央社／ 台東縣4日電

台東熱氣球嘉年華今天清晨5時許開幕，為佔最佳位置，不少「球迷」提前摸黑上山，甚至有遊客凌晨1時許，就到活動現場鹿野台地卡位。

來自台南遊客專程來看熱氣球，一家3口昨天才剛開車抵達台東，今天凌晨1時就直衝鹿野高台大草皮等待，就為了卡到最佳觀看位置。

另有第一次參加遊客說，沒有特別想看的造型熱氣球，原本以為提前1小時抵達會場，時間已很寬裕，沒想到沿途塞車，還沒開始就感受到熱氣球魅力。

今年首度亮相的「吉伊卡哇熱氣球」是最大亮點，有北部粉絲特別包遊覽車，就為一睹升空畫面。

台東縣政府統計，現場聚集上萬遊客，在天亮前齊聚鹿野高台大草皮，遊客自備野餐墊，或直接席地而坐，用最舒服姿勢觀看熱氣球，現場主持人逐一介紹熱氣球特色及所來自國家。

縣府表示，今年集結來自比利時、墨西哥、日本等17個國家飛行員，超過40顆熱氣球，將於為期41天活動中輪番上陣。

縣府表示，不只吉伊卡哇首度亮相，還有不少國際造型球首度登台，包括加拿大的蘑菇寶寶與小精靈皮可、荷蘭的冰淇淋甜筒、日本的柚子萌等；台灣籍熱氣球則有黑松FIN水寶、全聯福利熊及台北熊讚球等。

台灣國際熱氣球嘉年華即日起至8月20日，在鹿野高台舉行，活動期間有造型熱氣球展演、繫留體驗，還有光雕音樂節、無人機展演及煙火場，詳情可至活動官網查詢。

台東 熱氣球 吉伊卡哇

延伸閱讀

吉伊卡哇熱氣球明晨首亮相！台東熱氣球開幕 北一女樂儀旗隊震撼登場

「吉伊卡哇」熱氣球台東亮相 粉絲包遊覽車追球

「熊讚胖了！」蔣萬安笑謝台東照顧好 宣布採購2000箱鳳梨釋迦挺農民

蔣萬安體驗台東博覽會展館 鬆口退休生活「考慮住台東」

相關新聞

宜花暑假住宿仍低迷 業者要觀光署澄清：國旅沒有比較貴！

宜蘭童玩節、花蓮知卡宣戲水趣等大型活動今天展開，但熱門暑假旅遊旺季，旅宿住房率仍僅有5成上下。業者直指民眾一窩蜂「報復性出國」影響很大，但實際上把機票、食宿加一加，「國旅沒有比較貴」，希望觀光署協助澄清，不要再讓外界誤解。

涉險深入萬里溪堰塞湖勘查4天 深山特遣隊帶回第一手資料

林業及自然保育署花蓮分署組成9人深山特遣隊，涉險深入萬里溪堰塞湖區探查，經過4天調查，今天由直升機平安吊掛撤離。此行成功完成堰塞湖現地勘查、近距離空拍、地質位態量測等任務，取得第一手資料，對後續監測、災害風險評估的精確性，很有幫助。

基隆有幼兒園爆虐童 多名家長到幼兒園砸雞蛋、拉白布條 宣洩內心不滿

基隆市周姓男子發現兒子身上有瘀青，觀看幼兒園錄影畫面，質疑園長和有多名教師虐童。市府昨公布停招1年、罰款40萬元懲處方案，家人認為過輕，今天指責市府無能，並前往幼兒園丟雞蛋、拉白布條，宣洩內心的不滿。

暑假行程要去哪？ 蔣萬安直奔台東 大推3大活動不虛此行

2026台灣國際熱氣球嘉年華今天登場，台北市長蔣萬安在台東縣長饒慶鈴邀請下，昨天率台北隊南下台東。蔣說，暑假剛剛開始，昨天在光雕展現場，也遇到不少來自台北的朋友帶著孩子一起來玩，也真心推薦大家來台東走走，會是不虛此行的美好回憶。

「熊讚胖了！」蔣萬安笑謝台東照顧好 宣布採購2000箱鳳梨釋迦挺農民

2026台灣國際熱氣球嘉年華今晨在台東鹿野高台盛大開幕，全台唯一的「吉伊卡哇造型熱氣球」首度亮相，吸引超過1萬民眾湧入會場，只為一睹超人氣角色升空的可愛模樣。開幕首日萬球齊飛，台北市長蔣萬安也到場共襄盛舉，不僅笑稱台北熊讚熱氣球「變胖了」，更宣布將採購2000箱鳳梨釋迦，以實際行動力挺農民。

宜蘭10名小帆手啟航 赴石垣島、沖繩交流

宜蘭岳明國中小十名小帆手昨從蘇澳港啟航，展開十二天、一千五百公里的海上壯遊，將一路航向日本石垣島、沖繩、宮古島。行政院長卓榮泰到場見證，並引漫畫「航海王」名言「人的夢想，是不會結束的」，期勉小帆手在逆風時也要尋找前進的航線，成就自我。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。