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宜花暑假住宿仍低迷 業者要觀光署澄清：國旅沒有比較貴！

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭童玩節今天下午開幕，圖為日前水域設施開放試玩。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節今天下午開幕，圖為日前水域設施開放試玩。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭童玩節、花蓮知卡宣戲水趣等大型活動今天展開，但熱門暑假旅遊旺季，旅宿住房率仍僅有5成上下。業者直指民眾一窩蜂「報復性出國」影響很大，但實際上把機票、食宿加一加，「國旅沒有比較貴」，希望觀光署協助澄清，不要再讓外界誤解。

暑假展開，花蓮旅宿業者統計第一周住宿率，民宿4到5成，一般旅館4成5到5成5，觀光旅館稍好有7成，比地震前常態性的暑期住宿率少1、2成；宜蘭旅宿業者估算平日5、6成，假日大約8成，和往年相較持平，但比上半年有明顯成長。

宜蘭縣旅館公會理事長王文新說，辦活動多少有觀光效應，童玩節帶動周邊民宿住房率。上半年國旅慘澹，雪隧很久沒有塞車，但他昨天傍晚開車北上，發現「雪隧開始塞了」，是個好現象。

近年來國人瘋出國，影響國內旅遊意願，王文新認為，外界老說「國旅貴」，但從不分析貴在哪裡，討論住宿費時，只用一天、需求最高的星期六房價來比較，而不是比平均房價，對業者很不公平。

「為什麼不說機票貴？」王文新計算，一家四口到日本5天4夜，一個人團費平均5萬元，若扣除4萬元住宿費還有16萬元，拿來在國內吃喝玩樂遊購行，伴手禮都買夠了，「日本不會比國旅便宜」。

王文新感嘆，曾多次向觀光署反映，希望為業者澄清其實國旅真的沒有這麼貴，但觀光署不幫忙，反倒還附和，讓他感到憤憤不平。

花蓮旅館公會理事長張琄菡說，今年暑期住宿率與往年常態性相較，起碼少1到2成，縣府雖有大型活動，但活動內容公布的比較晚，且同時間外縣市也有許多活動，也許遊客已安排其他旅遊計畫，仍希望藉由活動效應，吸引外縣市民眾到花蓮來旅遊。

宜蘭童玩節今天下午開幕，圖為日前水域設施開放試玩。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節今天下午開幕，圖為日前水域設施開放試玩。圖／宜蘭縣政府提供

國旅 觀光署 住宿 宜蘭 花蓮

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