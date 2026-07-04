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涉險深入花蓮萬里溪堰塞湖勘查4天 深山特遣隊帶回第一手資料
林業及自然保育署花蓮分署組成9人深山特遣隊，涉險深入萬里溪堰塞湖區探查，經過4天調查，今天由直升機平安吊掛撤離。此行成功完成堰塞湖現地勘查、近距離空拍、地質位態量測等任務，取得第一手資料，對後續監測、災害風險評估的精確性，很有幫助。
林保署聯手中華民國山難救助協會東區搜救委員會及高山協作共9人，1日由直升機掛吊上山，再徒步3公里到堰塞湖區執行探勘任務。原訂明天下山，但隊員們上山後確認另一處適合吊掛的制高點，可節省步行時間，且考量颱風接近，提前在今天上午8時35分以定點吊掛方式，由空勤直升機出動3架次撤離工作。
花蓮分署長黃群策說，特遣隊這次完成多項重要調查工作，尤其是收集湖區地質、水位資訊，隊員們利用FieldMove Clino 地質調查系統進行地質位態量測，也採集湖區、石灰岩壁支流及上流溪流水樣，近距離空拍堰塞湖、壩體、上游及溢流口、出水和入水口等，相關資料都將由學者專家判讀，有利於更精確計算堰塞湖的穩定性。
此外，隊員們也測試沿線訊號、完成直升機吊掛點位勘查與整理，在沿線架繩、綁布條並記錄GPX軌跡，有助未來規畫接近堰塞湖的監測路線。
萬里溪堰塞湖近期每天入流量約15到25萬噸，花蓮分署今天再度出動空拍監測，到上午8時，蓄水量278.19萬噸，占總庫容量510萬噸的54.54%，壩體未發現明顯滲流或異常情形，推估若持續維持近日天氣型態，9天內還不會蓄滿溢流。
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