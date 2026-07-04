暑假行程要去哪？ 蔣萬安直奔台東 大推3大活動不虛此行

2026台灣國際熱氣球嘉年華今天登場，台北市長蔣萬安在台東縣長饒慶鈴邀請下，昨天率台北隊南下台東。蔣說，暑假剛剛開始，昨天在光雕展現場，也遇到不少來自台北的朋友帶著孩子一起來玩，也真心推薦大家來台東走走，會是不虛此行的美好回憶。

蔣萬安昨晚在臉書表示，昨天和台北隊來到台東，提前感受這片土地的熱情，也準備迎接今天清晨的熱氣球嘉年華。傍晚抵達後，在饒縣長和台東縣議長吳秀華的陪同下，先到台東觀光夜市走走、欣賞舊台東車站夜間光雕展演，再到台東博覽會「夢想東升－WALK IN 熱氣球」主題館參觀，為今天的萬球齊飛暖身。

他說，每次來到台東，都能感受到這片土地獨特的魅力。這裡總能讓人慢下腳步，享受最純粹的山海風景與生活節奏。台北和台東雖然步調不同，卻同樣努力讓地方變得更宜居、更有魅力；近年來，透過一次次交流與互訪，也讓彼此的距離越來越近。

蔣萬安指出，這幾年在饒慶鈴縣長帶領下，從國際熱氣球嘉年華到台東博覽會，讓越來越多人看見台東的美好。特別是博覽會所強調的「慢經濟」理念，也讓人重新思考生活的節奏與價值。

他透露，暑假剛剛開始，昨天在光雕展現場，也遇到不少來自台北的朋友帶著孩子一起來玩。如果還在規畫暑假行程，他真心推薦大家來台東走走；無論是台東博覽會、光雕展，還是國際熱氣球嘉年華，相信都會是不虛此行的美好回憶。

台北市長蔣萬安（左一）昨天南下台東，也推薦大家來台東走走，無論是台東博覽會、光雕展，還是國際熱氣球嘉年華，都會是不虛此行的美好回憶。圖／取自臉書「蔣萬安」