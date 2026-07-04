「吉伊卡哇」熱氣球台東亮相 粉絲包遊覽車追球

台灣國際熱氣球嘉年華今天在台東縣鹿野高台開幕，新成員「吉伊卡哇熱氣球」首度亮相，有北部粉絲專程包遊覽車「追球」，台北市長蔣萬安也率團隊參與。

開幕活動由「北一女中樂儀旗隊」擔綱，磅礴樂音加上流暢隊形，充滿青春活力，隨後迎接「吉伊卡哇造型球」，宣告空域盛會開始。

台東縣長饒慶鈴表示，熱氣球活動邁入第16年，17國、40顆熱氣球將輪番升空，今年串聯台東博覽會，發揮1加1大於2效果，讓遊客從早到晚玩到沒時間休息。

受邀參與開幕活動的蔣萬安接受媒體聯訪表示，除體驗搭熱氣球，也看看「寄養」在台東的台北熊讚熱氣球，似乎受到很好照顧，長胖了點。

蔣萬安推薦台北市民趁暑假走走逛逛台東，另邀台東縣民到台北大稻埕參加夏日煙火節，感受煙火秀及無人機燈光秀。

台灣國際熱氣球嘉年華8月20日前在鹿野高台進行熱氣球繫留體驗及造型球展演，每週二公休，台東縣政府今年聯名「劇場版吉伊卡哇人魚島的秘密」，推專屬線上拍照框、設8處主題打卡景點、聯名限量特典發放及熱氣球周邊商品，活動詳情可查官網。