「熊讚胖了！」蔣萬安笑謝台東照顧好 宣布採購2000箱鳳梨釋迦挺農民

2026台灣國際熱氣球嘉年華今晨在台東鹿野高台盛大開幕，全台唯一的「吉伊卡哇造型熱氣球」首度亮相，吸引超過1萬民眾湧入會場，只為一睹超人氣角色升空的可愛模樣。開幕首日萬球齊飛，台北市長蔣萬安也到場共襄盛舉，不僅笑稱台北熊讚熱氣球「變胖了」，更宣布將採購2000箱鳳梨釋迦，以實際行動力挺農民。

天色微亮前，鹿野高台草原早已擠滿等待熱氣球升空的人潮，不少家長帶著孩子席地而坐，還有來自北部的吉伊卡哇粉絲特地包車南下追球。當吉伊卡哇造型熱氣球緩緩充氣立球，萌樣首次映入眼簾時，現場立即響起一陣歡呼聲，許多民眾紛紛拿起手機、相機記錄難得畫面。

今年開幕活動由北一女中樂儀旗隊率先帶來精彩演出，磅礴樂聲搭配整齊劃一的隊形，展現精湛演出實力，獲得現場觀眾熱烈掌聲。隨後，多顆造型熱氣球依序立球，除了吉伊卡哇外，還有多國家造型球，搭配黑松FIN水寶、全聯福利熊及台北熊讚等台灣人氣造型球，共同妝點鹿野高台天空。

受邀出席開幕的蔣萬安與台東縣長饒慶鈴一同迎接熱氣球升空。蔣萬安致詞時看到台北熊讚造型熱氣球，幽默笑說「熊讚變胖了！」隨即笑著補充，「謝謝台東照顧得這麼好，也代表台東好山、好水、伙食好。」一句話讓現場民眾笑聲不斷，氣氛輕鬆熱絡。

蔣萬安也宣布，台北市將採購2000箱台東鳳梨釋迦，以實際行動支持台東農民，希望更多民眾一起品嚐優質農產品，為農民加油，也歡迎大家趁著暑假走訪台東。

饒慶鈴表示，今年熱氣球嘉年華更與昨天開幕的2026台東博覽會串聯，希望透過兩大活動相互帶動，讓旅客白天追熱氣球、逛博覽會、品嚐美食，深入體驗台東的人文、產業與自然魅力，進一步帶動地方觀光與產業發展，創造更大的經濟效益。

不少遊客一早就帶著野餐墊、相機進入鹿野高台卡位，只為捕捉熱氣球升空的瞬間。來自新北的陳姓遊客表示，自己是吉伊卡哇的忠實粉絲，得知全台唯一的吉伊卡哇造型熱氣球就在台東，特地和朋友包車南下，凌晨就出發，雖然很累，但看到熱氣球升空的那一刻真的超值得。

另高雄的林姓遊客則是連續第5年參加熱氣球嘉年華，他表示，每年都會安排暑假到台東追球，今年最大的驚喜就是吉伊卡哇造型球，加上許多首次來台的國際造型熱氣球，整個活動比往年更加豐富，台東的天空、山景配上熱氣球真的很美，每一年來都有不同的感動。

2026台灣國際熱氣球嘉年華正式揭幕，貴賓與飛行員共同見證第16屆熱氣球盛會啟航。記者尤聰光／攝影

北一女中樂儀旗隊為熱氣球嘉年華開幕帶來精彩演出，整齊劃一的隊形與磅礴樂聲，贏得現場熱烈掌聲。記者尤聰光／攝影

2026台灣國際熱氣球嘉年華今晨在台東鹿野高台盛大開幕，全台唯一的「吉伊卡哇造型熱氣球」首度亮相，吸引超過1萬民眾湧入會場。記者尤聰光／攝影

台北市長蔣萬安受邀出席熱氣球嘉年華開幕，與台東縣長饒慶鈴共同搭上熱氣球，迎接2026熱氣球季正式啟航。記者尤聰光／攝影