宜蘭10名小帆手啟航 赴石垣島、沖繩交流

宜蘭岳明國中小十名小帆手昨從蘇澳港啟航，展開十二天、一千五百公里的海上壯遊，將一路航向日本石垣島、沖繩、宮古島。行政院長卓榮泰到場見證，並引漫畫「航海王」名言「人的夢想，是不會結束的」，期勉小帆手在逆風時也要尋找前進的航線，成就自我。

鄰近太平洋的岳明國中小是實驗學校，親海是核心教育理念，學生從小學三年級就要接觸帆船，四年級開始衝浪，五年級認識浮潛，六年級學習獨木舟。

校長黃建榮說，十名樂觀小帆手分成Ａ、Ｂ兩航段，揚帆後，今上午八時抵達日本石垣島，與當地學生進行帆船友誼賽，也會攜手做海洋科學調查及星空航海；六日從石垣島航向宮古島，在當地交流，八日再到沖繩島，之後換Ｂ航段接手，九日從沖繩回來，期間會到西表島及與那國島，深入了解沖繩列島，活動最大目的是透過海洋與世界交朋友，培養孩子成為具備海洋素養的世界公民。

中度颱風巴威持續增強，黃建榮說，如果氣候有影響，就不會出航，目前預估影響時間是八日到九日，也就是到達沖繩以後，Ｂ航段會因應延後兩天，待海況安全才回來。

卓榮泰、行政院副院長鄭麗君昨到場祝福，並送上太陽眼鏡給小帆手們，卓揆告訴小帆手們，航行不見得每天順風，總有逆風而行的時候，勇敢嘗試的航海家會在逆境當中，找出屬於自己前進的航線。