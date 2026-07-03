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2026身體藝術節開幕 花蓮學子首登帳篷舞台

中央社／ 花蓮3日電
FOCASA馬戲團主辦的2026身體藝術節3日在花蓮文創園區啟動，花蓮縣化仁國中舞蹈班學子首登帳篷開場，以燦爛笑容舞動柔軟肢體玩球。中央社
FOCASA馬戲團主辦的2026身體藝術節3日在花蓮文創園區啟動，花蓮縣化仁國中舞蹈班學子首登帳篷開場，以燦爛笑容舞動柔軟肢體玩球。中央社

由FOCASA馬戲團主辦的2026身體藝術節今晚正式在花蓮文創園區啟動，花蓮縣化仁國中舞蹈班學子首登帳篷開場，柔軟肢體玩球搭配燦爛笑容，展現馬戲藝術往下扎根的成果。

這次身體藝術節邀請花蓮縣化仁國中舞蹈班學子參與FOCASA馬戲團的馬戲培訓營，將柔美的舞蹈肢體語言與馬戲技巧結合，偶有掉球也絲毫未減熱烈氣氛。FOCASA馬戲團則將帳篷打造成魔幻森林，觀眾席與演員距離親密，現場觀眾彷彿成為森林中的旅人，共探魔幻肢體，開啟想像旅程。

文化部長李遠今天走進帳篷內笑容就停不住，還模仿暖場蜜蜂人夥伴發出BEE的聲音，就像個「大小孩」；他說小時候看馬戲團的表演是他童年最快樂的回憶，「後來我讀大導演費里尼（Federico Fellini）的自傳，他說童年第一次看到馬戲表演久久不能忘懷，長大後成了把夢境、幻想、現實揉合在一起的導演。」

李遠表示，依山傍海的花蓮是個夢幻之地，「FOCASA來到花蓮，真的像是一場美麗的夢境」；李遠也期許「身體藝術節」成為花蓮、甚至世界「每年一次的嘉年華」，讓大家享受身心解放，在這裡找到真實的自己。

FOCASA馬戲團團長林智偉則表示，要打造一個品牌，並舉辦一場兼具深度與文化的活動，需要時間與一屆一屆的經驗累積，「非常感謝一路支持我們的夥伴與企業。」林智偉說，在第二屆身體藝術節中追求的不僅是規模的量化，更多的是大家看不見的在地深化。

林智偉分享，這次團隊跑了超過10所學校，「我們去到一所全校不到20人的微型小學，平常害羞內向的小朋友笑得很快樂；也有學校在我們離開前，送給我們自產自銷的在地稻米；我們也深入光復鄉去做工作坊，家長們原只是坐在旁邊看，最後加入一起學習丟雜耍，那種全家同樂的畫面，真的很令人感動。」

第二屆身體藝術節白天有浪花快閃團隊，高蹺人、跑酷、特技籃球、獨輪車與極限運動等表演者全區不定點出現，走著走著就與表演不期而遇；「星形遊戲場」許多裝置讓民眾開發肢體；晚上則有馬戲棚售票演出、戶外派對舞台，夏日金曲DJ派對輪番上陣，打造了宛如一座大人小孩都可以享受樂趣的遊樂園。

2026身體藝術節正式場次將於7月4日起對外開放，持續至7月12日（7月6日、7日休展），地點為花蓮文化創意產業園區，現已開放售票。

FOCASA馬戲團策劃推出2026身體藝術節，4日起將在花蓮文創園區正式登場，將帳篷打造成魔幻森林，150席圓形觀眾席包圍演出，讓現場觀眾彷彿成為森林中的旅人。中央社 中央通訊社
FOCASA馬戲團策劃推出2026身體藝術節，4日起將在花蓮文創園區正式登場，將帳篷打造成魔幻森林，150席圓形觀眾席包圍演出，讓現場觀眾彷彿成為森林中的旅人。中央社 中央通訊社

2026身體藝術節花蓮4日將正式登場，3日宣告啟動，文化部長李遠（左）與FOCASA馬戲團團長林智偉（右）和小朋友一同在展區互動。圖／中央社（FOCASA馬戲團提供） 中央通訊社
2026身體藝術節花蓮4日將正式登場，3日宣告啟動，文化部長李遠（左）與FOCASA馬戲團團長林智偉（右）和小朋友一同在展區互動。圖／中央社（FOCASA馬戲團提供） 中央通訊社

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