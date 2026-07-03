蔣萬安體驗台東博覽會展館 鬆口退休生活「考慮住台東」

台北市長蔣萬安明天將受邀出席台東鹿野舉辦的台灣國際熱氣球嘉年華開幕活動，行前特別提前抵達展區，並於今天晚間，在台東縣長饒慶鈴及議長吳秀華陪同下，率先體驗2026台東博覽會A5展館「夢想東升 WALK IN熱氣球」，感受沉浸式互動展演。

展館外，不少民眾一見到蔣萬安現身，立刻熱情揮手打招呼，他也頻頻微笑致意、揮手回應，現場氣氛輕鬆熱絡，展現城市交流的親和一面。在導覽人員引導下，蔣萬安走進「夢想東升」展館，沿著設計動線逐步體驗從地面準備到熱氣球升空前的完整過程。

展館透過聲音、光影與互動裝置，重現充氣、加熱與氣流變化等情境，營造出逼真的臨場感。隨著一步步前行，參觀者彷彿置身於熱氣球即將升空的等待時刻，從靜態展示轉化為動態沉浸體驗，也讓整體觀展過程更具故事性與情緒張力。

蔣萬安表示，這次是他首次參與熱氣球活動，心情「既期待又興奮」。他也提到，雖然今晚只是模擬體驗，但整體設計讓人相當有感，尤其沒有懼高症，對明日實際升空更充滿期待。

他笑說，過去曾多次低調與家人造訪台東，每次都能感受到放鬆氛圍，「可以把壓力卸下」，也因此對台東留下深刻印象。他一直在想，等到他退休之後，選擇住的地方 ，他會考慮台東。近年台東觀光發展有成，他這次來台東是交流吸取經驗。

饒慶鈴表示，蔣萬安一向行程低調，因此特別安排此次行前體驗，希望讓貴賓感受台東觀光與展演能量，也促進城市間交流。她也提到，今年熱氣球嘉年華為年度重要觀光活動之一，期盼透過展館與活動整合，讓更多人看見台東的國際魅力。

蔣萬安（左）體驗「夢想東升」展館沉浸式設計，沿著動線感受熱氣球從地面準備到升空前的臨場氛圍，直呼新奇有趣。記者尤聰光／攝影

蔣萬安（右）在台東縣長饒慶鈴（中）、議長吳秀華（左）陪同參訪台東展館時表示，過去多次造訪台東感受放鬆氛圍，並提到未來退休後「考慮住台東」。記者尤聰光／攝影