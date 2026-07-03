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海生館共學營前進蘭嶼 學科學也訴說海洋情感

中央社／ 屏東縣3日電

暑假剛開始，國立海洋生物博物館前進蘭嶼辦理共學營，推動偏鄉離島科學教育；從海洋科學、文學故事、英語表達到藝術創作與肢體表演，孩子不僅學科學，也訴說對海洋的情感。

海生館響應2026臺灣科學節「科學共享，永續啟航」精神，並呼應聯合國永續發展目標SDG4「優質教育」與SDG14「海洋生態」，館方科學教育組從6月29日至7月3日，前進蘭嶼辦理海洋文學與英語共學營，以「海洋 Long Stay」方式深度陪伴孩子。

海生館館長溫志宏表示，海生館透過「海洋 LongStay」將研究、展示與教育能量帶到孩子身邊，讓科學不只存在於課本與展廳，也能成為孩子理解家鄉、關心環境、珍惜海洋的力量。當孩子從生活中理解「與海共生」智慧，海洋教育也就真正回到土地與日常之中。

海生館科學教育組主任楊貴蘭表示，偏鄉離島科學教育重視的不止是把知識送出去，更希望用孩子能感受、參與、表達的方式打開學習入口。「科學教育可以很專業，也可以很有溫度」，共學營融合海洋科學、文學、英語、肢體表演與藝術創作，孩子不僅學科學，也把對土地與海洋的情感說出來。

海生館新聞稿表示，營隊海洋英語課透過歌曲、律動與遊戲，帶領孩子認識海洋生物英文名稱，並練習用簡單句子介紹自己喜歡的海洋生物；肢體表演課則用身體模仿海浪、魚群與海流，在合作與展演中培養自信；藝術創作課中，孩子聆聽海生館出版的藍鯨繪本「再一次相遇」後，將蘭嶼元素融入創作，畫下達悟族拼板舟、魚群、海岸與熟悉的海洋生活。

海生館提及，不僅參與營隊的孩子大讚「好玩」；蘭嶼國小教師也回饋，營隊兼具環境知識、肢體開發、戲劇表演與藝術創作，讓孩子能從做中學，也能把學習帶回生活；歷年合作下來，看見孩子對海洋環境保護與生態觀察更加敏銳。

蘭嶼 海生館

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