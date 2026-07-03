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花蓮最消暑「知卡宣玩水趣」將登場 門票加碼送百元折抵券

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
2026花蓮知卡宣玩水趣戲水活動4日上午開幕，除了限量水槍等開幕好禮，憑全票門票還能兌領100元折抵券。圖／花蓮縣府提供
2026花蓮知卡宣玩水趣戲水活動4日上午開幕，除了限量水槍等開幕好禮，憑全票門票還能兌領100元折抵券。圖／花蓮縣府提供

天氣熱得不得了，花蓮夏天最受親子歡迎的「2026知卡宣玩水趣」明天即將登場，縣民等5類身分入園免門票，非縣民入園只要50元，還可憑票兌領100元農漁產業振興折抵券，在花蓮漁港漁市場、縣內休閒農業區、金針山等合作店家消費滿200元即可折抵，消暑之餘也能支持在地農漁產業。

「知卡宣玩水趣」明天在吉安鄉知卡宣公園開幕，上午10時起售票，縣府準備限量水槍及野餐墊等開幕小禮，也請來藝人蕭景鴻（阿弟）、巧虎及朱鸝與大小朋友同樂。活動從明天持續到8月23日，戲水設施每天上午9時至下午5時開放，但每周二及每天中午12時至下午1時30分戲水區休池整理環境。

縣府農業處長陳淑雯表示，縣民、12歲以下或身高未滿150公分的兒童、65歲以上長者、身心障礙人士及其必要陪同者1人，以及持有低收入戶證明者，持相關證明文件免費入園。其餘人士入園全票只要50元，這次還推出「50元門票放大為100元農漁產業振興折抵券」優惠措施，可在現場憑全票門票領取100元農漁產業振興券。

農業處表示，折抵券可在花蓮漁港魚市場、向日廣場、五大休閒農業區及赤科山、六十石山等合作店家使用，折抵店家可上縣府全球資訊網查詢公告清冊，單筆消費滿200元可折抵1張，歡迎各地遊客到知卡宣享受清涼時光，也能走入合作店家採買優質產品，將花蓮的好滋味帶回家。

蕭景鴻 農業 花蓮

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