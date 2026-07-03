不滿震後持續交管？太魯閣砂卡礑公廁、隧道噴漆不雅字眼 男子送辦

太魯閣國家公園前年強震後園區受損，多個景點都在復建，但園區清潔人員前天巡視時發現，砂卡礑停車場公廁鏡子、災修工程告示牌等遭人噴上「Ｘ」、「監控＝Ｘ，一年多」等塗鴉，疑似對震後中橫公路持續交管不滿。警方獲報，巡線逮捕33歲溫姓男子，依毀損罪嫌送辦。

太管處清潔人員上月27日一早巡視園區時，發現砂卡礑停車場、隧道等處牆面、公廁鏡子、管制點告示牌等，都有紅色噴漆。隧道內噴上「監控，一年多」等夾帶髒話的字眼，災修工程被噴上大大的「X」，另太管處設置「原住民保留地禁止進入」，禁止兩字也被紅漆塗滿，現場密碼鎖也被毀損。

新城警分局獲報後，調閱周邊監視器畫面及蒐集相關事證，鎖定當地的33歲溫姓男子涉嫌重大，因溫男居無定所，警方持續在附近尋找，昨天會同保七第九大隊、山警及太管處巡查人員，在砂卡礑步道3公里處的三間屋附近，發現溫男，他見警方到來，一度耍賴躺在地上不願配合，仍被警方帶回 。溫男疑似因為心情不佳，才噴漆破壞公物，全案依毀損罪嫌送辦。

新城警分局表示，公共設施是全民共同財產，任意毀損或塗鴉不僅影響環境景觀，更可能觸犯刑法，警方將持續加強巡查及查緝作為，維護國家公園環境及公共安全。

太魯閣國家公園內的災修工程告示牌，遭人噴漆破壞。記者王燕華／翻攝

太魯閣國家公園內隧道牆面遭人噴漆破壞。記者王燕華／翻攝

太魯閣國家公園砂卡礑公廁遭人噴漆破壞。記者王燕華／翻攝