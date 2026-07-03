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回憶殺！東博「記憶提取所」爆紅 台東人看哭、年輕人驚呼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
不少在地鄉親走進展館後，透過老街景、生活用品及珍貴影像，重新找回童年回憶，直呼彷彿走進自己的成長故事。記者尤聰光／攝影
不少在地鄉親走進展館後，透過老街景、生活用品及珍貴影像，重新找回童年回憶，直呼彷彿走進自己的成長故事。記者尤聰光／攝影

2026台東博覽會正式開展，其中最吸睛、也是最受民眾討論的展館之一，莫過於「記憶提取所：我們有滋有味的生活」。展覽透過沉浸式投影、數位互動、聲音、氣味及觸覺等五感體驗，帶領觀眾走進台東百年生活軌跡，不少參觀民眾看完直呼「像搭上一台時光機」，更有人感動地說「這就是台東人的共同記憶」。

一踏入展館，觀眾的身影立即投射進昔日的台東街景，彷彿穿越時空，走進父母、祖父母生活過的年代。展覽打破傳統靜態展示方式，將台東人的生活故事拆解成八大主題空間，透過互動科技重新詮釋，讓每位參觀者都成為展覽的一部分。

其中，「歡笑之所」透過NFC互動技術，讓珍貴老照片中的人物再次舞動，南京路廣場昔日萬人空巷欣賞偶像演唱會的畫面重新躍上螢幕；「滋養之所」則重現鳳梨會社生產線，更結合台東農產設計專屬香氛，讓民眾透過嗅覺找回記憶；而「韌性之所」則以沉浸式影像呈現台東身處「颱風第一排」的真實故事，不少民眾駐足許久，細細感受這座城市一路走來的堅韌。

「真的好感動。」60多歲的台東陳姓市民忍不住停下腳步說，小時候的街景、老招牌、雜貨店，甚至以前搭過的交通工具，全都一一重現，很多畫面已經快忘記了，今天又被找回來，好像重新認識自己的家鄉。

帶著孩子一起觀展的台北老師則表示，展覽不只是懷舊，更是一堂生動的在地文化課，很多東西我們這一代經歷過，但孩子從來沒看過，透過互動體驗，他們會一直問以前真的長這樣嗎？，很有教育意義。

來自中部的黃姓遊客表示，原本只是抱著逛博覽會的心情前來，沒想到最吸引他的竟是這座展館。以前對台東的印象就是山、海、熱氣球，但這個展覽讓我真正了解台東人的生活歷史與文化，不只是觀光，而是認識一座城市的故事。

許多年輕人也被展覽圈粉，都說互動設計非常有趣，很多展區都忍不住拍照、錄影分享，「完全不像在逛傳統展覽，比想像中還有趣，每個空間都很好拍，也很好玩。

不少家長也發現，小朋友對展場充滿好奇，從老電話、傳統生活用品到早期商店招牌，每走幾步就會停下來發問，讓大人一邊回答、一邊分享自己的童年回憶，也讓展覽意外成為跨世代交流的平台。

「記憶提取所：我們有滋有味的生活」透過沉浸式展演、數位互動及五感體驗，帶領民眾穿越台東百年生活記憶，成為2026台東博覽會最受矚目的熱門展館之一。記者尤聰光／攝影
「記憶提取所：我們有滋有味的生活」透過沉浸式展演、數位互動及五感體驗，帶領民眾穿越台東百年生活記憶，成為2026台東博覽會最受矚目的熱門展館之一。記者尤聰光／攝影

展館結合互動科技與沉浸式體驗，吸引許多年輕人及親子家庭駐足體驗，不少孩子第一次看見早期生活用品，充滿好奇地向長輩詢問昔日的台東樣貌。記者尤聰光／攝影
展館結合互動科技與沉浸式體驗，吸引許多年輕人及親子家庭駐足體驗，不少孩子第一次看見早期生活用品，充滿好奇地向長輩詢問昔日的台東樣貌。記者尤聰光／攝影

「歡笑之所」運用NFC互動技術，讓珍貴老照片重新「動起來」，重現昔日南京路廣場演唱會萬人空巷的熱鬧景象，吸引不少民眾拿起手機記錄。記者尤聰光／攝影
「歡笑之所」運用NFC互動技術，讓珍貴老照片重新「動起來」，重現昔日南京路廣場演唱會萬人空巷的熱鬧景象，吸引不少民眾拿起手機記錄。記者尤聰光／攝影

台東 父母

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