2026東博開幕音樂會AI背景惹議 在地人傻眼：這不是台東

2026台東博覽會（東博）正式開幕前夕，縣府昨晚在縣立體育場舉辦「SLOW FOR LIFE 台東博覽會開幕音樂會」，邀請16組重量級歌手輪番演出，以音樂串聯台東16鄉鎮市，希望帶領觀眾感受山海、人文與土地的魅力。不過，活動背景大螢幕播放的視覺畫面，卻因大量使用AI生成影像，引發不少現場民眾及網友質疑，認為畫面與真實台東落差太大，甚至出現不少「錯誤」。

有觀眾指出，當歌手演唱、介紹台東特色時，後方LED螢幕雖呈現田園、山海等意象，但仔細一看卻發現許多畫面明顯不是台東景色，原本代表台東的稻米、小米、紅藜等特色作物，竟變成大片小麥田；南迴公路也被生成狹窄鄉間小路，甚至還出現充滿歐美風格的建築與田園景觀，讓不少在地鄉親看了直呼傻眼。

音樂會畫面被分享至社群平台後，引發熱烈討論，不少網友認為，台東本身擁有豐富自然景觀與人文特色，根本不需要靠AI來呈現。網友紛紛留言表示，「台東到處都是美景，請人現場拍很難嗎？」「搞不懂為什麼要用AI生成」、「既然有經費辦活動，難道拍攝真正的台東風景很困難嗎？」「台東最珍貴的是真實山海，卻被AI取代，真的很可惜」、「明明是介紹台東，結果看起來像在國外」。

也有民眾認為，AI可以作為輔助工具，但若作為大型官方活動的主視覺，仍應以真實影像為主，尤其活動主打展現台東在地特色，若畫面出現明顯與台東不符的景象，不僅容易造成誤解，也削弱宣傳地方特色的初衷。

另有民眾表示，台東最珍貴的資產，就是它真實的山、海、縱谷、部落文化、稻田、紅藜、小米、南迴公路，以及獨一無二的人文風景。製作團隊可能只是想用AI營造夢幻、藝術感，並不是刻意把台東畫錯。但沒有經過充分校對，就可能讓創意反而模糊了地方特色。

截至目前，縣府尚未針對音樂會背景畫面是否採用AI生成，以及相關製作方式作出說明。