吉伊卡哇熱氣球明晨首亮相！台東熱氣球開幕 北一女樂儀旗隊震撼登場

2026台灣國際熱氣球嘉年華將於明天（4日）在台東鹿野高台盛大揭幕，活動一路持續至8月20日。今年最大亮點，莫過於首度攜手超人氣角色劇場版吉伊卡哇-人魚島的秘密推出聯名企畫，超萌的「吉伊卡哇熱氣球」也將在開幕當天正式亮相，預料將掀起全台粉絲朝聖熱潮。

開幕清晨的「萬球齊飛」儀式，除了有來自世界各地的熱氣球共同升空外，還邀請素有國內頂尖表演團隊之稱的北一女中樂儀旗隊帶來精彩演出，以震撼樂音與整齊隊形揭開今年熱氣球嘉年華序幕。

縣府表示，今年聯名活動不只推出吉伊卡哇造型熱氣球，更打造完整主題氛圍，包括推出「吉伊卡哇專屬線上拍照框」、在市區、鹿野高台、綠島等地設置8處聯名打卡景點，其中關山鎮更規畫「熱氣球嘉年華X吉伊卡哇」主題稻田彩繪，讓旅客從高空到地面都能感受滿滿療癒魅力。

活動期間也將推出限量聯名特典，提供遊客蒐集不同款式紀念品，留下專屬夏日回憶。今年共8場熱氣球光雕音樂會，其中6場結合無人機展演及煙火秀，吉伊卡哇、小八貓與兔兔也將透過無人機編隊躍上夜空，帶來夢幻演出。

除精彩展演，今年光雕音樂會卡司同樣吸睛，包括八三夭、盧廣仲、李聖傑、Bii畢書盡、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、范逸臣、郭靜、王艷薇及徐暐翔等10組歌手與團體接力開唱；此外，更首度邀請韓國啦啦隊女神南珉貞、李晧禎現身鹿野高台應援，為活動增添話題。

縣府提醒，鹿野高台主場地除每週二公休外，每天分為上午5時30分至7時、下午5時至6時30分兩個場次，將有超過40顆來自世界各國的熱氣球展演。熱門的熱氣球繫留體驗除可事先線上預約外，每日上午5時及下午4時也開放現場購票。

此外，每天下午場還規劃Walk-in熱氣球體驗，讓民眾走進熱氣球內部，近距離了解熱氣球構造與魅力。縣府邀請全國民眾今夏相約台東，一起欣賞繽紛球海、光雕音樂會及吉伊卡哇限定活動，共度最療癒的夏日盛典。