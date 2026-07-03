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淹怕了 13億治水經費核定 蘇澳盼來救命錢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
去年鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳鎮淹水，車輛泡水、商家及住戶受損慘重，如今蘇澳鎮公所向中央爭取到逾十三億治水經費。圖／鎮公所提供
去年鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳鎮淹水，車輛泡水、商家及住戶受損慘重，如今蘇澳鎮公所向中央爭取到逾十三億治水經費。圖／鎮公所提供

重創宜蘭蘇澳鎮的鳳凰風災七個月後，經蘇澳鎮公所向中央大力爭取，獲得行政院正式核定「重大防洪治水與全面改善計畫」總經費高達十三億餘元。鎮長李明哲強調，這筆預算並非一般的工程款，而是地方盼望已久的「救命錢」，將全面打造韌性防災城鎮。

去年鳳凰秋颱外圍環流與東北季風狂襲蘇澳鎮，造成大淹水最嚴重約一層樓高，商家及住戶受損慘重，如今災後補助及陸續完成復建，蘇澳鎮公所也努力向中央爭取治水計畫經費。

蘇澳鎮公所表示，這次計畫由團隊在災後進行地毯式盤點並研擬治水方針，積極向中央爭取，最終提報二十七案、獲准二十三案，核定總經費計十三億六百七十五萬餘元，畫分為「災後復建改善工程」及「提升整體區域排水效能」兩大核心目標。

其中，最受矚目的重大建設包含「港口大排護岸加高加寬改善工程」核定八點三○七億元；「蘇澳鎮後湖至港隘排水雨水下水道工程」一點五二億元；以及「新馬抽水站新建工程」一點二八億元，其餘經費則將挹注於各里邊坡復建、雨水下水道改善與側溝清淤。

李明哲指出，過去治水常陷入「頭痛醫頭」的盲點，這次計畫則體現「標本兼治」的宏觀思維，未來將以「蘇澳溪分洪道工程」為起點，串聯新馬抽水站的中繼防洪，再透過雨水下水道與側溝清淤疏導，最後由下游出海口的港口大排護岸加高加寬，完整串聯全鎮的防洪系統。

蘇澳 治水 李明哲

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