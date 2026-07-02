粉紅超跑來了！白沙屯媽祖周六遶境宜蘭 傳藝限時鑽轎腳行程曝光

「粉紅超跑」魅力無法擋，白沙屯媽祖7月4日（周六）將與宜蘭二結古公三王進行聯合遶境，白沙屯媽難得作客蘭陽，其間也會進入宜蘭傳藝園區，大批信眾追神轎瘋狂私訊、打爆主辦單位與傳藝園區客服電話，園方為此在臉書粉專貼出懶人包，聖駕遶境路線及停留地點也跟著曝光。

根據追神懶人包說明，遶境隊伍周六上午將到壯圍鄉，預計9時20分抵達壯五鎮安廟、10時30分到美福鎮安廟、11時20分至壯二鎮安廟參拜；下午則轉往五結與冬山，傍晚17時30分在二結王公廟安座。

全天重頭戲落在宜蘭傳藝園區。媽祖鑾轎預計下午13時30分抵達並巡禮傳藝老街，14時在文昌祠進行交香儀式；眾眾期待的「鑽轎腳」祈福將於14時30分至15時限時開放，隨後於15時準時起駕。

主辦單位向二結王公廟確認，這次白沙屯媽祖將有「作客媽」聖駕親臨，讓地方信眾直呼太期待。如果沒有進入傳藝園區的民眾，也可以選擇前往15時20分的補城保安廟與16時10分的冬山進興宮，一睹媽祖風采。

最近幾天都下高溫炎熱，主辦單位特別提醒前來追神祈福的香燈腳與信眾，做好防曬準備並多補充水分，平安開心跟隨媽祖祈平安。