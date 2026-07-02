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花蓮轉運站「空手觀光」再升級 60輛電輔車免費借還設觀光案內所

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮火車站前的花蓮轉運站今天啟動「空手觀光2.0」服務，並設置觀光案內所，提供更全面的旅遊服務。記者王燕華／攝影
花蓮火車站前的花蓮轉運站今天啟動「空手觀光2.0」服務，並設置觀光案內所，提供更全面的旅遊服務。記者王燕華／攝影

迎接暑假旅遊旺季，花蓮火車站前的「花蓮轉運站」服務再升級，新設置「觀光案內所」整合行李託運、交通票務、遊程預約等，也引進60輛電輔車免費租借，方便遊客載運行李或寵物旅遊，配合服務升級，站內租借行動電源、使用智慧置物櫃都有限時優惠。

花蓮轉運站營運邁入第4年，今天宣布既有的飯店行李託運及寄放服務升級「空手觀光2.0」。縣府建設處長鄧子榆說，「空手觀光2.0」從「人與行李分離」再增加「人行結合行李」，首度引進「Cargo e-bike 載物電輔車」，讓旅客可攜帶行李或寵物慢遊花蓮。

承辦花蓮轉運站營運的雷門數據服務執行長賴良賓觀察，過往遊客託運行李使用率不高，主因是行李有貴重物品，不敢直接運到旅宿，也有託運費用的考量，因此多半選擇寄放在轉運站。這次結合經濟部計畫，引入60輛置物籃可承重100公斤的載物電輔車，還有20輛淑女車，提供遊客租借，只需投保意外險，不須再付租金。

賴良賓說，電輔車在充飽電下可騎約70公里，騎到旅宿可拆下電池充電，未來若租借狀況不錯，會再增加車輛。

除了空手觀光升級，這次也參考日本設置具備多語系服務的「觀光案內所」，整合行李託運、交通票務，遊程預約等，同時也是推廣縣內13鄉鎮特色伴手禮的旅遊一站式服務中心。

縣府表示，配合服務升級，即日起至7月31日行動電源借用前30分鐘免費，後續每小時19元且每天上限4小時，全站指定商品9折優惠（交通票券除外），另智慧置物櫃優惠活動延長至9月30日，原價70元，優惠價50元。

花蓮火車站前的花蓮轉運站今天啟動「空手觀光2.0」服務，引入可承重100公斤的電輔車，方便遊客租借載運行李。記者王燕華／攝影
花蓮火車站前的花蓮轉運站今天啟動「空手觀光2.0」服務，引入可承重100公斤的電輔車，方便遊客租借載運行李。記者王燕華／攝影

花蓮火車站前的花蓮轉運站今天啟動「空手觀光2.0」服務，引入60輛電輔車供遊客租借。記者王燕華／攝影
花蓮火車站前的花蓮轉運站今天啟動「空手觀光2.0」服務，引入60輛電輔車供遊客租借。記者王燕華／攝影

花蓮 火車站

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