延後清池留給保育類水雉安穩育雛環境 花蓮玉里養殖戶獲表揚

花蓮縣壽豐及玉里三民養殖區是二級保育類水雉的重要繁殖據點，還記錄到編號「C0」的水雉從高雄遷至花蓮，三度育雛。今年繁殖季期間，部分魚塭原本要清池，在縣府、林保署及玉里鎮協調下，養殖戶高淑惠延後清池，為水雉留得一片安穩育雛空間，林保署頒發感謝狀表揚。

林保署花蓮分署近年推動花東縱谷水雉保育及友善棲地營造，壽豐及三民養殖區，最高曾經一天記錄到102隻水雉，其中含有49隻幼鳥，三民養殖區更發現18處水雉的繁殖巢位，顯示棲地營造的成效。

花蓮分署表示，腳環編號「C0」的水雉前年從高雄美濃飛了近百公里，來到三民養殖區，是目前第一筆由高雄遷移到花蓮而且成功繁殖的紀錄。「C0」今年又育雛4隻，是牠在花蓮第三次繁殖，這也顯示三民養殖區的環境已經能夠提供水雉繁殖及撫育下一代。

不過，水雉偏好在菱角、印度杏菜等浮葉植物上築巢，每年4到9月是繁殖季節，今年部分魚塭原訂辦理清池，勢必影響水雉繁殖。在縣府、鎮公所居中協調下，養殖戶高淑惠非常配合，主動延後時程，在繁殖期後才清池，為水雉保留安穩育雛環境。

花蓮分署昨天頒發感謝狀，盛讚高淑惠是友善養殖與生態保育兼顧的典範；長期執行監測工作的觀察家生態顧問有限公司感謝養殖戶配合延後清池，表示這也展現中央、地方、研究團隊與在地居民共同投入保育所累積的成果。

花蓮分署表示，未來會持續推動友善棲地營造與濕地保育，讓更多野生動物可以在花蓮安心棲息與繁衍。

水雉是二級珍貴保育類，花蓮壽豐、玉里三民養殖區都是重要棲地。圖／觀察家生態顧問公司提供