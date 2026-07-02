花蓮轉運站觀光案內所啟用 可免費租借載物電輔車

花蓮轉運站「觀光案內所」今天揭幕，除了提供行李託運及寄放，還增加交通票務、遊程預約、預約接駁登山步道等一站式服務，並首度引進載物電輔車免費租借，讓遊客攜帶行李或寵物漫遊。

花蓮轉運站位於台鐵花蓮站前方，提供縣內客運，往返台北市與台東縣客運，以及「台灣好行」旅遊路線等車班搭乘。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，「空手觀光」從前期主打「人與行李分離」的模式，新版2.0則增加「人行結合行李」，提供載貨型電輔單車，讓行李可以輕鬆帶著走，另外也設置統一窗口「觀光案內所」服務台。

承辦花蓮轉運站營運服務的雷門數據服務執行長賴良賓指出，觀察過去行李託運狀況，發現很多遊客擔心行李有貴重物品，不敢直接託運至旅宿店家，且須自行負擔託運費，因此使用率不高，遊客多選擇將行李寄放在轉運站，行程結束後再取回。

賴良賓表示，這次空手觀光2.0結合經濟部計畫，在轉運站引進60輛載物電輔車及20輛淑女車，前方置物籃可承重100公斤，可放置行李或寵物籃，讓遊客輕鬆載著行李展開旅遊。

他說，載物電輔車免租金，只需投保意外險，租借幾天就投保幾天，可現場租借或線上預約；車輛充飽電可騎乘70公里，電池可拆下帶回旅宿房間充電。未來將視租借情況增加車輛。

此外，花蓮轉運站也參考日本，設置「觀光案內所」提供多語系服務，整合行李託運、交通票務、遊程預約、預約接駁登山步道等服務，現場也設有優質伴手禮及旅宿攤位。

賴良賓表示，為慶祝服務升級，即日起至7月31日推出行動電源借電站前30分鐘免費優惠，後續每小時新台幣19元且每日上限4小時；智慧置物櫃則由原價70元優惠至50元，活動將延長至9月30日，回饋輕裝慢遊的旅客。