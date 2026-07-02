影／衝14米神木滑道、抽68萬汽車！宜蘭童玩節7月4日登場 亮點搶先玩

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聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際童玩藝術節7月4日即將在冬山河親水公園登場，歡迎大小朋友來到宜蘭戲水、看表演，晚上還有光影水舞秀演出。記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩藝術節7月4日即將在冬山河親水公園登場，歡迎大小朋友來到宜蘭戲水、看表演，晚上還有光影水舞秀演出。記者戴永華／攝影

盛夏消暑活動來了，2026宜蘭國際童玩藝術節將於7月4日冬山河親水公園登場，以「森歷其境」為主題，打造兼具科技與自然生態的夏日冒險森林。代理縣長林茂盛今天主持試玩記者會，邀請家長帶著大小朋友來到宜蘭清涼一夏；購票入園還可參加抽獎，有機會把市價67.9萬元汽車開回家。

今年水域設施全面升級，最矚目焦點是高達14公尺「神木精靈水道」挑戰30公尺長的透明滑道，感受極速衝刺的清涼快感；另有結合大小倒轉水迷宮的「奇幻水秘境」、蘑菇造景的「蘑菇噴泉」、3米高U型滑道的「花境仙蹤」，專為學齡前兒童設計的「幼幼水森林」，滿足全年齡層的戲水需求。

除了消暑水域，位於園區艇庫區的展館主打數位科技體驗。主題館「森繪奇境」運用XR擴增實境與動態技術，打造會呼吸的藝術繪本，其中「森林花園」展區邀請知名插畫家包大山合作，讓經典「熊超人」與太平山藍腹鷴、台灣黑熊等珍貴本土生態一同在動態作品中現身，另外「森海繪景」展區則將法國印象派大師雷諾瓦的名畫立體化，民眾可透過手機創作專屬船隻，參與山海共創藝術。

針對幼童家庭，園區特別規劃0至6歲專屬「森林派對」親子館，館內以自然保育為主軸，設計地洞迷宮、樹蛙池塘等九大主題遊戲區，活動期間將舉辦超過百場說故事、創意手作及互動劇場，打造好玩又具教育意義的親子共學空間。

主辦單位今年祭出「遊童玩好康抽汽車」百萬豪禮，凡購票或申辦童玩護照者有機會抽中市價67.9萬元的KIA汽車、五星級飯店住宿券、餐券及iPad、Apple Watch等3C大獎。活動詳情可至官網（https://www.yicfff.tw/）查詢。

宜蘭國際童玩藝術節7月4日在冬山河親水公園登場，代理縣長林茂盛與議長張勝德今天陪同小朋友試玩，搶先體驗有趣好玩的戲水設施。圖／縣府提供
宜蘭國際童玩藝術節7月4日在冬山河親水公園登場，代理縣長林茂盛與議長張勝德今天陪同小朋友試玩，搶先體驗有趣好玩的戲水設施。圖／縣府提供

今年的水域新設施「蘑菇噴泉」，小朋友很喜歡。記者戴永華／攝影
今年的水域新設施「蘑菇噴泉」，小朋友很喜歡。記者戴永華／攝影

親子館中的「迷霧森林」有小朋友最愛的球池，活動期間安排上百場的說故事、創意手作及互動劇場，打造好玩又具教育意義的親子共學空間。圖／縣府提供
親子館中的「迷霧森林」有小朋友最愛的球池，活動期間安排上百場的說故事、創意手作及互動劇場，打造好玩又具教育意義的親子共學空間。圖／縣府提供

宜蘭國際童玩節7月4日至8月16日在冬山河親水公園登場，除了好玩的戲水設施，主辦單位更把園區打造成兼具科技與自然生態的夏日冒險森林，歡迎大小朋友來到宜蘭戲水，清涼一夏。圖／縣府提供
宜蘭國際童玩節7月4日至8月16日在冬山河親水公園登場，除了好玩的戲水設施，主辦單位更把園區打造成兼具科技與自然生態的夏日冒險森林，歡迎大小朋友來到宜蘭戲水，清涼一夏。圖／縣府提供

宜蘭國際童玩藝術節7月4日即將在冬山河親水公園登場，歡迎大小朋友來到宜蘭戲水、看表演，晚上還有光影水舞秀。圖／縣府提供
宜蘭國際童玩藝術節7月4日即將在冬山河親水公園登場，歡迎大小朋友來到宜蘭戲水、看表演，晚上還有光影水舞秀。圖／縣府提供

宜蘭國際童玩節7月4日至8月16日在冬山河親水公園登場，除了好玩的戲水設施，主辦單位更把園區打造成兼具科技與自然生態的夏日冒險森林，歡迎大小朋友來到宜蘭戲水，清涼一夏。圖／縣府提供
宜蘭國際童玩節7月4日至8月16日在冬山河親水公園登場，除了好玩的戲水設施，主辦單位更把園區打造成兼具科技與自然生態的夏日冒險森林，歡迎大小朋友來到宜蘭戲水，清涼一夏。圖／縣府提供

宜蘭 林茂盛

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