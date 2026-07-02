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台東東河農會6理事遭罷免大逆轉！法院判決程序違法 全數恢復資格

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東東河鄉農會今年3月24日召開會員代表大會罷免6名理事的程序違法，26日遭罷免理事前往縣府拉布條抗議。聯合報系資料照
台東東河鄉農會今年3月24日召開會員代表大會罷免6名理事的程序違法，26日遭罷免理事前往縣府拉布條抗議。聯合報系資料照

台東縣東河鄉農會先前爆發內部派系鬥爭，導致6名理事遭到臨時會員代表大會表決罷免。法院審理農會理事罷免案，近日作出判決，認定東河鄉農會於今年3月24日召開會員代表大會臨時會，通過罷免6名理事的決議程序違反法令，因此判決罷免決議無效，4名候補理事遞補資格也一併不存在，全案出現重大逆轉。

判決書指出，原告余李月為東河鄉農會第20屆理事，今年3月9日收到罷免申請書副本。依據農會選舉罷免辦法規定，被罷免人自收到副本翌日起，有15天期限可提出答辯，答辯期限至3月24日截止。

法院認為，東河鄉農會卻選在3月24日上午，也就是答辯期限尚未屆滿時，就召開會員代表大會進行罷免投票，剝奪被罷免人完整行使答辯權利，違反農會選舉罷免辦法的強制規定，因此依民法規定，罷免決議應屬無效。

法院指出，此次會議不僅涉及余李月，還包括王甫寬、黃新泉、康忠永、李世民及古林美玲等共6名理事罷免案。由於6案屬同一議程、同一程序所作成的整體決議，不能切割看待，因此6人的罷免決議均應認定無效。

判決也認定，既然原有6名理事的罷免決議無效，自然不存在理事缺額，因此胡天香、沈文華、王金發及陳文琳4人遞補理事的委任關係也不存在。

對於法院判決結果，東河鄉農會理事長顏世偉表示，農會尊重司法判決，但對於判決理由及相關法律見解仍有不同看法，後續將循法律程序提起上訴，爭取自身權益。農會也強調，在訴訟程序進行期間，將持續維持會務正常運作，不影響會員及農民權益。

台東地方法院近日判決認定，東河鄉農會今年3月24日召開會員代表大會罷免6名理事的程序違法，確認罷免決議無效，4名候補理事遞補資格也一併不存在。聯合報系資料照
台東地方法院近日判決認定，東河鄉農會今年3月24日召開會員代表大會罷免6名理事的程序違法，確認罷免決議無效，4名候補理事遞補資格也一併不存在。聯合報系資料照

罷免 農會 台東

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