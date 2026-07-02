龍德工業區長年淹水 吳宗憲現勘爭取設抽水站、1個月提護岸整治

宜蘭龍德工業區鄰近排水系統欠佳，造成居民長年飽受淹水之苦，宜蘭縣長參選人吳宗憲進行會勘並探討如何解決，他表示，當地每逢豪雨颱風必淹，去年積水甚至高達3、40公分，地方陳情多年卻未獲根本解決，變異氣候下防汛刻不容緩，他要求相關單位評估增設抽水站，為鄉親打造安心的生活環境。

此次會勘邀集中央政府與宜蘭縣政府等相關單位，根據民眾反映，龍德大排兩側護岸高度不一致，是導致淹水的主因之一；每當雨勢過大、水位暴漲，溪水便會從較低矮的一側潰堤溢流，直接灌進周邊住家，讓居民苦不堪言，居民認為應該在龍德大排末端銜接台二線出口處評估設置抽水站，才能提升排水效率。

針對地方訴求，經濟部產業園區管理局當場承諾，將在宜蘭縣政府水利資源處的協助下，「一個月內」召集專家學者召開研討會，針對護岸整治方案進行全面性的研議與評估，儘速提出具體的改善方向。

此外，針對增設抽水站的提案，吳宗憲也當場要求縣府水資處上緊發條，儘速完成大排排水量與設置抽水站的可行性評估，包含地點的適宜性與工程工程需求，都必須拿出具體規劃。他強調，台灣已進入颱風季節，會持續督促中央與地方的改善進度，讓後續工程儘速到位，保障人民安全。

宜蘭龍德工業區長年淹水，卻無法獲得有效解決，縣長參選人吳宗憲立委現勘爭取設抽水站、1個月提出護岸整治改善方案。圖／吳宗憲競辦提供