快訊

北方之王崛起！英國下一任首相會有新未來？

拒否柴逆襲成史上第一隻警犬 領犬員揭考上鐵飯碗3關鍵：完勝大型狗

民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

聽新聞
0:00 / 0:00

歷經10年改革 遠雄海洋公園正式成立海豚守護基地 海豚展演全面轉型

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
遠雄海洋公園今天正式宣布成立「海豚守護基地」，以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影
遠雄海洋公園今天正式宣布成立「海豚守護基地」，以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園今天正式宣布成立「海豚守護基地」，象徵園區歷經10年動物展演轉型的重要里程碑。園方表示，以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，希望讓遊客認識海豚生態，也進一步理解海洋保育的重要性。

遠雄海洋公園總經理沈建劭表示，海豚守護基地不只是新增展區，更代表園區完成長達10年的轉型歷程，園方自2013年開始思考轉型方向，2016年取消海豚特殊動作表演，2022年啟動整體動物轉型計畫，逐步從娛樂性展演走向以動物福利與海洋教育為核心的模式。

沈建劭指出，過去民眾關注海豚秀的表演內容，如今則希望將焦點回到海豚本身，透過自然行為展示、生態知識介紹及專業解說，讓遊客了解海豚在自然環境中的樣貌，以及園方如何照護牠們，目前基地內共有5隻海豚，場域設計也以動物需求為優先，強化環境豐富化、醫療照護及後場動線規畫。

在保育與醫療合作方面，園方長期與香港海洋公園、日本鳥羽水族館及美國喬治亞水族館交流，導入新的照護與醫療觀念。沈建劭表示，園區也積極投入海洋生物救援工作，日前便成功救治一隻因遭船槳撞擊導致龜殼受損的海龜，經復原後已於福隆野放；未來也將持續與政府及民間團體合作，提供救援與照護資源。

沈建劭表示，除了海豚守護基地啟用外，園區暑假也與動畫進擊的巨人合作，這是比較大的IP，希望吸引更多遊客走進花蓮，帶動觀光發展，並重建民眾對花蓮旅遊市場的信心。

遠雄遊憩休閒總管理處總監鄧淳仁表示，海豚守護基地最大的改變，在於所有展演動作都以健康檢查與照護需求為出發點。例如海豚抬尾動作是為方便抽血檢查，吐氣則是協助照護員監測呼吸道健康，而非單純表演內容。

鄧淳仁指出，園方也透過玩具、互動設施及行為豐富化設計，維持海豚活動力與多樣性，相關紀錄均納入監測管理。未來第二階段還將開放部分後場區域，讓民眾更深入了解海豚照護流程、醫療管理及海洋生物救援工作，落實動物福利與海洋保育教育目標。

遠雄海洋公園暑假與動畫進擊的巨人合作，希望吸引更多遊客走進花蓮。記者王思慧／攝影
遠雄海洋公園暑假與動畫進擊的巨人合作，希望吸引更多遊客走進花蓮。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園今天正式宣布成立「海豚守護基地」，以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演。記者王思慧／攝影
遠雄海洋公園今天正式宣布成立「海豚守護基地」，以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影
遠雄海洋公園以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影
遠雄海洋公園以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園今天正式宣布成立「海豚守護基地」，以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演。記者王思慧／攝影
遠雄海洋公園今天正式宣布成立「海豚守護基地」，以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影
遠雄海洋公園以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園暑假與動畫進擊的巨人合作，希望吸引更多遊客走進花蓮。記者王思慧／攝影
遠雄海洋公園暑假與動畫進擊的巨人合作，希望吸引更多遊客走進花蓮。記者王思慧／攝影

遠雄 海豚

延伸閱讀

單胎機率99%！紅毛猩猩懷雙胞胎 北市動物園剖腹產完成罕見壯舉

影／雪霸34周年慶與部落簽備忘錄 汶水遊客中心推「雪霸聚蝠」特展

屏東海生館保育瀕危波口鱟頭鱝 新加坡個體返回台灣放流

南山公私協力 推廣海洋復育

相關新聞

龍德工業區長年淹水 吳宗憲現勘爭取設抽水站、1個月提護岸整治

宜蘭龍德工業區鄰近排水系統欠佳，造成居民長年飽受淹水之苦，宜蘭縣長參選人吳宗憲進行會勘並探討如何解決，他表示，當地每逢豪雨颱風必淹，去年積水甚至高達3、40公分，地方陳情多年卻未獲根本解決，變異氣候下防汛刻不容緩，他要求相關單位評估增設抽水站，為鄉親打造安心的生活環境。

不是跨年！阿妹公司4000萬標案曝光 縣府：「嗨！出發吧來台東」

近期網路熱傳「天后張惠妹」所屬野聲音娛樂有限公司將再度接手台東跨年活動，引發不少網友討論，甚至出現跨年住宿已被搶訂一空的說法。不過相關訊息經查證後，目前實際情況並非如此。

沙拉油驗出致癌物18項超標！台東教育處急查校園午餐用油「沒問題」

針對市售部分大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）含量超出法定標準，共計18項產品引發食安疑慮，台東縣政府教育處今已立即啟動縣內學校營養午餐用油全面清查作業，確認各校供餐安全無虞。

台東「鹿野龍高步道」啟用 串聯高台與龍田打造空域新觀景廊道

為整合鹿野地區觀光資源並迎接「台灣國際熱氣球嘉年華」登場，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今上午正式啟用全新打造的「鹿野龍高步道」，為鹿野高台周邊再添一處結合景觀與健行功能的旅遊亮點。

火箭不是NASA專利！台東38名國中生親手打造硝糖火箭飛向天際

台東縣政府率全國之先，在池上國中舉辦為期三天的「國中組學生科學營隊暨硝糖火箭競賽」，共有全縣10所國中、19支隊伍、38名學生參與。三天密集課程與實作訓練，學生於昨天下午親手發射自行製作的硝糖火箭，最終由新生國中陳永騰、吳秉洋奪下冠軍，縣長饒慶鈴頒獎勉勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。