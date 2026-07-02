歷經10年改革 遠雄海洋公園正式成立海豚守護基地 海豚展演全面轉型

遠雄海洋公園今天正式宣布成立「海豚守護基地」，象徵園區歷經10年動物展演轉型的重要里程碑。園方表示，以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，希望讓遊客認識海豚生態，也進一步理解海洋保育的重要性。

遠雄海洋公園總經理沈建劭表示，海豚守護基地不只是新增展區，更代表園區完成長達10年的轉型歷程，園方自2013年開始思考轉型方向，2016年取消海豚特殊動作表演，2022年啟動整體動物轉型計畫，逐步從娛樂性展演走向以動物福利與海洋教育為核心的模式。

沈建劭指出，過去民眾關注海豚秀的表演內容，如今則希望將焦點回到海豚本身，透過自然行為展示、生態知識介紹及專業解說，讓遊客了解海豚在自然環境中的樣貌，以及園方如何照護牠們，目前基地內共有5隻海豚，場域設計也以動物需求為優先，強化環境豐富化、醫療照護及後場動線規畫。

在保育與醫療合作方面，園方長期與香港海洋公園、日本鳥羽水族館及美國喬治亞水族館交流，導入新的照護與醫療觀念。沈建劭表示，園區也積極投入海洋生物救援工作，日前便成功救治一隻因遭船槳撞擊導致龜殼受損的海龜，經復原後已於福隆野放；未來也將持續與政府及民間團體合作，提供救援與照護資源。

沈建劭表示，除了海豚守護基地啟用外，園區暑假也與動畫進擊的巨人合作，這是比較大的IP，希望吸引更多遊客走進花蓮，帶動觀光發展，並重建民眾對花蓮旅遊市場的信心。

遠雄遊憩休閒總管理處總監鄧淳仁表示，海豚守護基地最大的改變，在於所有展演動作都以健康檢查與照護需求為出發點。例如海豚抬尾動作是為方便抽血檢查，吐氣則是協助照護員監測呼吸道健康，而非單純表演內容。

鄧淳仁指出，園方也透過玩具、互動設施及行為豐富化設計，維持海豚活動力與多樣性，相關紀錄均納入監測管理。未來第二階段還將開放部分後場區域，讓民眾更深入了解海豚照護流程、醫療管理及海洋生物救援工作，落實動物福利與海洋保育教育目標。

遠雄海洋公園暑假與動畫進擊的巨人合作，希望吸引更多遊客走進花蓮。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園今天正式宣布成立「海豚守護基地」，以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園今天正式宣布成立「海豚守護基地」，以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演。記者王思慧／攝影

遠雄海洋公園以動物福利、海洋教育及保育理念取代傳統娛樂性表演，讓遊客更認識海豚。記者王思慧／攝影