不是跨年！阿妹公司4000萬標案曝光 縣府：「嗨！出發吧來台東」

近期網路熱傳「天后張惠妹」所屬野聲音娛樂有限公司將再度接手台東跨年活動，引發不少網友討論，甚至出現跨年住宿已被搶訂一空的說法。不過相關訊息經查證後，目前實際情況並非如此。

根據了解，野聲音娛樂有限公司近期以約4000萬元標案，取得台東縣政府「115年台東縣文化音樂展演計畫」委託專業服務案，執行內容為大型音樂活動「嗨！出發吧來台東」演唱會，目前卡司仍在規畫階段。

台東縣議員黃治維日前在社群發文指出，今年台東將於9月13、14日舉辦大型演唱會，由野聲音娛樂得標執行，並形容活動總經費約4000萬元，引發網路高度關注。不少民眾開始聯想是否與跨年晚會延續合作模式有關。

由於去年跨年活動亦由野聲音娛樂承辦，加上此次再度取得縣府大型音樂標案，使外界產生「是否將延續跨年合作」的揣測。不過，台東縣政府目前僅確認，該標案內容為「嗨！出發吧來台東」演唱會，並未對跨年活動做出相關說明。

對於外界傳言跨年已提前布局一事，縣府並未證實，強調現階段僅聚焦於9月音樂活動籌備，後續安排仍待正式公告。