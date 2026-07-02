台東「鹿野龍高步道」啟用 串聯高台與龍田打造空域新觀景廊道

為整合鹿野地區觀光資源並迎接「台灣國際熱氣球嘉年華」登場，交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今上午正式啟用全新打造的「鹿野龍高步道」，為鹿野高台周邊再添一處結合景觀與健行功能的旅遊亮點。

啟用典禮包括立委陳瑩、黃建賓、前立委劉櫂豪、立委莊瑞雄服務團隊、以及地方民代、鄉公所與觀光產業代表等共同剪綵，見證鹿野觀光建設再升級。

「鹿野龍高步道」全長約700公尺、共802階，依山勢地形設計，沿線設置多處觀景平台與休憩節點，串聯鹿野高台與龍田降落場兩大核心景點，形成新的空域觀光動線。

步道視野遼闊，可俯瞰卑南溪河谷、花東縱谷地形與鹿野田園景致，不僅能欣賞熱氣球升空的繽紛畫面，也能近距離觀察飛行傘翱翔天空的動態景觀，成為全新角度的觀賞平台。

花東縱谷國家風景區管理處處長許宗民表示，步道不只是健行設施，更是串聯自然地景、空域活動與地方文化的重要廊道，期望讓旅客以更安全、舒適的方式深入體驗鹿野慢旅行的魅力。

此外，步道也串聯永安村高台區與龍田日本移民舊聚落，帶動在地農村景觀與慢活旅遊，強化停留時間與深度旅遊體驗，為地方觀光注入新動能。

隨著暑假與熱氣球嘉年華旺季即將到來，縱管處也邀請民眾走訪鹿野高台，漫步龍高步道，在山河與熱氣球交織的畫面中，感受臺東最具代表性的夏日風景。