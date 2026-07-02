基隆身障者電動輪椅上公車「斜坡板翻落」受傷！駕駛遭處分

一名乘坐電動輪椅的身障者上月18日晚在義一路市府站公車站牌要搭104公車，陳姓駕駛有下車幫忙架好無障礙斜坡板，但只有站在側邊，沒想到身障者上車過程中往後仰翻落跌傷送醫，駕駛遭投訴服務態度不佳。公車處表示，駕駛態度欠佳、服務未周延記申誡一次，調非駕駛職務，加強檢討改善。

一名身障者上月18日晚間在柯達飯店對面義一路市府站公車站牌，看到104路線公車靠站後，操作電動輪椅到公車旁要上車，陳姓駕駛有下車將低底盤公車的無障礙斜坡板架好，讓身障者自行上公車，他僅站在側邊看。

不料，這名身障者的輪椅在上無障礙斜坡板過程中，因重心不穩往下方仰翻，整個人跌出輪椅受傷被送醫。

市府表示，近日有人在「公車處民眾搭乘溝通平台」反映身障及輪椅乘客搭乘104路線公車時，投訴駕駛員服務態度不佳及公車處未即時回應等情形，市府於獲悉後立即督導公車處查明並積極處理，以回應民眾期待，並完成相關檢討及懲處。

市府說，經調查確認，陳姓駕駛員於執行勤務期間，對乘客確有服務態度欠佳情形，公車處依相關規定記申誡一次處分，以資警惕；另考量其執勤時欠缺服務熱忱，未積極協助乘客且應對態度未臻妥適，已調整其改任不載客駕駛職務，避免類似事件再次發生。

此外，公車處長鍾惠存身為督導主管，除對駕駛員管理督導未盡周延外，對民眾陳情案件未能積極回應，致影響民眾觀感，市府已予以嚴厲口頭告誡，要求深刻檢討改進。

鍾惠存表示，公車處甚感抱歉，依公車的SOP，遇有身障者坐電動輪椅搭乘需求，駕駛架好無障礙斜坡板後，雖不必幫忙推，但應站在下方協助看顧，萬一有狀況時才能即時出手扶一把協助。

市府強調，公共運輸服務應秉持尊重、友善及同理心，尤其對身障及輪椅乘客更應提供完善協助。未來將持續督導公車處落實服務品質管理，強化駕駛教育訓練，提升服務態度與應變能力，保障所有市民安全、友善的乘車環境。