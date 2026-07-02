環團怒控排水工程引走知本濕地水源 台東縣府：有避開核心區

二○二六台東博覽會明天盛大登場，荒野保護協會、中華民國野鳥學會等團體昨於立法院開記者會表示，知本濕地因縣府不當的排水工程引走水源，淪為乾涸荒蕪之地，呼籲即刻引水回流，讓這場標榜永續的博覽會真正觸動人心，配得上台東的美麗。

台東縣府建設處表示，射馬干大排上游連接野溪，因長期受太平洋漂沙及土砂淤積影響，排水能力下降，以致農田飽受淹水困擾。這次改在下游開挖土渠，將過多水量引流入海，過程縣府歷經多次溝通，最終避開濕地核心區域，保留原有水路，在防洪與保育之間取得平衡。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維指知本濕地是國際重要野鳥棲地，二二○種以上鳥種居台東野鳥熱點之冠，同時孕育留鳥與候鳥，充分體現地景多元性。荒野保護協會台東分會長蘇俊榮說，台東的天空與海洋正需要知本濕地這條藍綠縫合帶，才是完整的台東藍。

荒野台東分會環境議題組長蘇雅婷說，縣府二○二三年底與生態團體和部落達成共識，常流水與一般降雨時由右岸缺口往濕地流，斥資千餘萬元的射馬干大排延伸工程未做生態檢核，更築土牆阻斷水源，增加海水倒灌風險，盼縣府履行承諾，拆除靠近濕地這側土牆，讓水重新滋潤土地。