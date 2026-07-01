農業部：若未明顯降雨 萬里溪堰塞湖10天內不溢流

農業部今天下午召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，農業部說，堰塞湖壩體高度增加，蓄水容量上修，在未有明顯降雨情況下，預估10天內尚不致蓄滿溢流。

農業部發布新聞稿指出，林業及自然保育署花蓮分署委託的陽明交通大學團隊，依據航遙測分署於6月30日完成的堰塞湖最新航攝影像資料，發現因右岸持續崩塌，壩體不斷堆積土石，壩體高度已較初始增加6公尺，蓄水容量可能因此上修為510萬立方公尺。

農業部說，依據萬里溪堰塞湖最新形態推估後，蓄水量也重新校正，今天上午約224萬立方公尺，依近日每日15至25萬立方公尺入流量推估，在未有明顯降雨情況下，預估10天內尚不致蓄滿溢流。

林保署花蓮分署也在會中發布一段由中央大學教授張國楨團隊的空拍影像所製作的萬里溪堰塞湖至下游河段的3D建模影片，畫面清楚呈現萬里溪從林田山聚落入山後，溪床沿著兩側陡峭山勢一路蜿蜒而上，抵達堰塞湖已達28公里之遙，與接近南投縣界的七彩湖只有7公里。

農業部說，透過3D建模影像，清楚呈現堰塞湖所在位置的不可及性，目前又值汛期，機具及施工人員均難以進入，加上壩體周邊坡面持續崩塌，與會的中央、地方政府相關單位與學者專家也再次確認，在堰塞湖溢流前的短時間內，不論降挖或導流工程，目前任何以人為方式進行堰塞湖壩區工程處置的構想並不具可行性，當務之急是針對下游積極辦理各項防減災整備工作。