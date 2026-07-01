2千公尺高山環繞…右岸持續崩塌 萬里溪堰塞湖最大蓄水量恐上修

花蓮萬里溪堰塞湖右岸持續崩塌，壩體不斷堆積土石，高度較初始增加6公尺，最大蓄水量可能從420萬立方公尺上修為510萬立方公尺，其位置距南投縣界七彩湖直線距離僅7公里。

根據觀測，截至晚間7時40分，萬里溪堰塞湖目前蓄水量約243萬立方公尺。

林業及自然保育署花蓮分署發布訊息表示，今天下午持續召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，受委託的陽明交通大學團隊依據航遙測分署昨天完成的堰塞湖最新航攝影像資料，發現因右岸持續崩塌，壩體不斷堆積土石，壩體高度已較初始增加6公尺，最大蓄水容量可能因此上修為510萬立方公尺。

依據航測及遙測分署6月21日、24日及30日空載光達（LiDAR）地形測量成果，滾動修正堰塞湖壩體監測資料。最新資料顯示，壩體高度約114公尺、溢流口高程1086公尺、最大蓄水容量約510萬立方公尺、壩體體積約830萬立方公尺；另經重新校正後，湖面水位高程修訂為海拔1066.4公尺。

林保署花蓮分署說明，今天空拍監測結果顯示，壩體未見明顯破壞或異常情形。目前堰塞湖平均每日蓄水量約15萬至25萬立方公尺；若集水區連續降雨超過80毫米，土壤趨於飽和，預估每日蓄水量將增加至約60萬立方公尺。

由中央大學張國楨教授團隊的空拍影像所製作的萬里溪堰塞湖至下游河段的3D建模影片，畫面清楚呈現萬里溪從林田山聚落入山後，溪床沿著兩側陡峭山勢一路蜿蜒而上，抵達堰塞湖已達28公里；萬里溪堰塞湖周圍都是海拔2000公尺以上高山，跟接近南投縣界的七彩湖直線距離只有約7公里。

透過3D建模影像，清楚呈現堰塞湖所在位置的不可及性，目前又值汛期，機具及施工人員均難以進入，加上壩體周邊坡面持續崩塌，與會的中央、地方政府相關單位與學者專家也再次確認，在堰塞湖溢流前的短時間內，不論降挖或導流工程，目前任何以人為方式進行堰塞湖壩區工程處置的構想並不具可行性，當務之急是針對下游積極辦理各項防減災整備工作。

為進一步掌握現地狀況，林保署花蓮分署特別調派萬榮工作站，並邀集中華民國山難搜救總隊東區搜救委員會與具馬太鞍溪堰塞湖調查經驗的高山協作人員共9人，組成「萬里溪堰塞湖特遣隊」，上午在空中勤務總隊直升機支援下，已在海拔約2800公尺的大安山附近完成吊掛垂降，將展開為期5天的堰塞湖周邊路線勘查、現地影像紀錄、地質調查及土樣採集，與通訊訊號測試等重要任務，以提供後續防災決策所需的重要參考資料。

林保署花蓮分署表示，目前中央與地方已建立跨機關應變機制，持續依據最新監測資料及氣象預報滾動調整警戒機制，各防災單位也持續盤點各項應變整備工作，包括檢視萬里溪沿線堤防、橋梁、道路、防護設施、收容安置場所、防汛物資及疏散撤離機制等，讓各項防救災措施均維持最佳整備狀態，以確保下游居民生命安全。