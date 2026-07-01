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台東玄濟宮疑收支明細曝光掀查稅聲浪 縣府：登記服飾業依法納稅

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東玄濟宮近日再陷爭議，網路流傳疑似5月份收支明細，內容顯示單月收入逾300萬元，引發外界關注，縣府表示目前登記為服飾業，依法應履行納稅義務。圖／讀者提供
台東玄濟宮近日再陷爭議，網路流傳疑似5月份收支明細，內容顯示單月收入逾300萬元，引發外界關注，縣府表示目前登記為服飾業，依法應履行納稅義務。圖／讀者提供

台東玄濟宮爭議不斷，近日再因一份疑似收支明細在網路流傳，引發外界高度關注。宮廟型臉書粉專「霸告」公開一張疑似玄濟宮5月份收支資料，內容顯示單月進帳逾300萬元，不少網友直呼「國稅局該查帳了！」不過，國稅局基於納稅資料保密原則，對於是否曾查核、是否有繳稅等問題均未正面回應；台東縣政府則表示，玄濟宮目前登記為服飾業，依法仍須履行納稅義務。

根據「霸告」公布的疑似LINE對話截圖，發訊者名稱顯示為「玄濟宮－總幹事」，內容列出多項收入，包括法會收入約31萬元、光明燈收入約9.6萬元、信眾捐款約42萬元，以及企業贊助約62萬元；支出則包含廟宇維修費約8萬元、頌經法師費6萬5000元等項目。

對於網路流傳的收支資料，玄濟宮並未正面回應真實性。有支持者則表示，玄濟宮近期並未舉辦大型法會，質疑相關內容是否屬實。乩身鄔馨茹則透過臉書提醒，未曾成立任何要求民眾匯款的群組，也沒有以個人帳戶要求信眾匯款，呼籲外界勿受不明訊息誤導。

針對外界關心是否涉及查稅，財政部南區國稅局由台東分局統一回應表示，依法不得透露個別納稅人資料，也不會說明是否已展開查核。至於網路流傳的收支明細，國稅局指出，若資料僅來自報章媒體、網路貼文或社群平台等公開資訊，並不符合檢舉證據要件；若要作為查核依據，仍須提供實際帳冊、對帳單或相關出入帳紀錄等具體佐證。

依據國稅局公開資料，玄濟宮目前僅顯示已完成稅籍登記且仍在營業中，未揭露其他營業資訊。縣政府則表示，玄濟宮登記為2023年底設立的獨資商號，資本額5萬元，營業項目包括服飾零售、網路服飾銷售，以及宗教、喪葬用品零售。

縣府指出，依法登記的宗教法人或合法宮廟與一般商業登記適用規範不同，而玄濟宮目前並未完成宮廟登記，因此仍屬一般商業經營型態，依法應履行納稅義務。

至於其是否符合宮廟資格，以及建物合法性等問題，縣府表示，目前已有相關局處要求業者補充說明，後續也將安排現場查勘，待釐清相關事實後，再依法處理包括地價稅等後續事項。

台東玄濟宮近日再陷爭議，網路流傳疑似5月份收支明細，內容顯示單月收入逾300萬元，引發外界關注，縣府表示目前登記為服飾業，依法應履行納稅義務。圖／擷取自霸告粉絲團
台東玄濟宮近日再陷爭議，網路流傳疑似5月份收支明細，內容顯示單月收入逾300萬元，引發外界關注，縣府表示目前登記為服飾業，依法應履行納稅義務。圖／擷取自霸告粉絲團

國稅局 台東 玄濟宮

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