陪伴雨都36年！基隆「古早味早餐店」熄燈 粉絲不捨：從小吃到大

跟回憶說掰掰！位於基隆的「古早味早餐店」（171號早餐店）宣佈，今日正式劃下句點，結束36年的經營時光。隨著消息出爐，粉絲們也紛紛感到不捨，表示「當兵時吃了1年多至今，吃了1x年還會專程從台北過去買早餐耶」、「我最喜歡的味道」

自民國79年開業至今的古早味早餐，店址鄰近信一路、義二路口，店內提供各種口味的蛋堡、三明治、蛋餅、土司等品項，乃是街坊鄰居十分熟悉的早餐店，陪伴許多民眾度過早晨時光。憑藉著真材實料、份量十足的好味道，古早味早餐也深獲消費者青睞，在google map上累積超過600則評論，平均獲得4.5分。

今日公佈的歇業公告中表示，「79年開業至今，這裡餵飽了無數個匆忙的早晨，也參與了好多人的人生階段」、「無奈歲月不饒人，老闆和老闆娘的體力真的已經到極限，雖然萬分捨不得，但也是時候該放下煎鏟，好好過過退休生活，享享清福了。」

隨著消息出爐，許多粉絲感到不捨，短短幾個小時就有超過1,700人按讚。粉絲也表示「真的是從小吃到大的好味道」、「沒吃過比妳們更實在的三明治了，好吃價格又實惠」、「從小學吃到現在40幾歲了，好捨不得喔」