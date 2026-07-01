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手工無釘舟船「海洋之眼」為台東博覽會引路 移動文化喚醒海洋基因

中央社／ 台東縣1日電
南島傳奇舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」歷經1個半月、逾1000公里長航後，昨天傍晚駛入台東新蘭漁港。 聯合報系資料照
南島傳奇舟船「Mata No Riyal 海洋之眼」歷經1個半月、逾1000公里長航後，昨天傍晚駛入台東新蘭漁港。 聯合報系資料照

承載大洋祖先的智慧與靈魂，南島傳奇舟船「Mata No Riyal海洋之眼」歷經1個半月、逾1000公里長航後，昨天傍晚駛入台東新蘭漁港，環島成功，同時宣告3日台東博覽會開啟。

台東縣政府推動、台東縣部落大學承辦的「傳統造船與環島航行計畫」，是台灣近年規模最大、意義最深遠的海洋文化復振行動之一。這艘完全無鐵釘、純靠傳統桑木釘與黃藤編綁手工打造的傳奇舟船，自5月6日從台東啟航以後，展開串聯島嶼與橫跨東西海岸的「環島文化交流長航」。

台東縣副縣長王志輝率縣府團隊迎接舟船歸來，他說，這群勇士面對狂風、暴雨、險浪等天氣挑戰，是以謙卑順應的態度去應對，他們等待風勢揚帆、順應潮汐出航、閱讀海流變化，每一次成功的泊港，都是水手們成功地與大自然對話。這趟歷程證明台東作為「南島文化原鄉」的實力與驕傲，更證明南島海洋文化不是躺在博物館裡的歷史，而是活生生存在、極具生命力的傳承。

縣府指出，1個半月來，「Mata No Riyal海洋之眼」不僅是一艘航行中的舟船，更是一座「移動的文化」。從台東出發、跨越東海岸險浪、北航淡水，再沿西海岸南返；一路上，船隊停靠全台各縣市漁港，與各地在地鄉親、海洋文化工作者進行深刻對話。即使面對颱風及強烈西南氣流的挑戰，仍將台東南島的驕傲與傳統工藝帶向全台灣，喚醒這座島嶼流淌在血液裡的海洋基因。

台東縣政府原民處表示，這次環島航行中所有風雨考驗的珍貴影像紀實、無釘舟船的精湛造船工藝結晶，以及水手們與大海博弈的動人故事，將在2日下午4時於「伊塔原旅－台東縣原住民文化會館」舉辦環島凱旋回歸分享會，歡迎所有熱愛海洋文化的民眾參與。

台東 原住民

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