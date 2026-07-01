台灣首位！宜蘭星源茶園黃資婷 勇奪2026世界農業旅遊女力獎

宜蘭冬山鄉星源茶園黃資婷赴蘇格蘭參加2026全球農業旅遊大會，榮獲「世界農業旅遊－女性領導力獎」，成為台灣首位獲此殊榮的女性！宜蘭縣代理縣長林茂盛今天前往茶園張貼紅榜祝賀，讚譽她是台灣之光，成功向世界展現宜蘭休閒農業的國際實力。

由全球農業旅遊聯盟（GAN）主辦的世界農業旅遊獎，是該領域的最高榮譽，評選嚴格考量永續經營、創新發展及地方影響力等面向。這次星源茶園一舉奪下雙料殊榮，除黃資婷獲女力獎外，其先生劉景源也獲得國際獎學金，夫妻攜手為台爭光。

星源茶園由第三代茶農劉景源與黃資婷共同經營，面對傳統產業的傳承壓力，他們秉持「一片茶葉、一段故事、一份人情味」的理念，將茶園結合採茶製茶體驗、食農教育與地方創生，更串聯在地小農與青年夥伴，成功帶動農村經濟活化。

茶園近年屢獲肯定，包含觀光署指定茶師、亮點茶莊，其柚花烏龍茶更榮獲iTQi二星獎。黃資婷表示，這份榮耀屬於全體團隊，期盼未來能持續透過女性細膩的觀察與創意，以茶文化串連世界，讓更多國際旅人走進台灣、來到宜蘭。

代理縣長林茂盛強調，宜蘭是台灣休閒農業重鎮，核心價值在於自然生態與綠色環境，黃資婷用女性獨有的溫柔韌性翻轉傳統農業，摘下國際大獎，也代表宜蘭休閒農業已逐步接軌國際，未來縣府將持續輔導業者，推動綠色低碳永續旅遊、食農教育與國際行銷，吸引更多國內外遊客到宜蘭旅遊，感受在地人文與文化魅力。

星源茶園經營人黃資婷前往蘇格蘭參加2026全球農業旅遊大會，榮獲「世界農業旅遊－女性領導力獎」，代理縣長林茂盛及冬山鄉長林峻輔等人前往張貼紅榜祝賀。圖／縣府提供

宜蘭星源茶園經營人黃資婷（中間女性）前往蘇格蘭參加2026全球農業旅遊大會，榮獲「世界農業旅遊－女性領導力獎」，代理縣長林茂盛及冬山鄉長林峻輔等人前往祝賀。圖／縣府提供

宜蘭星源茶園經營人黃資婷前往蘇格蘭參加2026全球農業旅遊大會，榮獲「世界農業旅遊－女性領導力獎」，成為台灣首位獲此殊榮的女性。圖／黃資婷提供