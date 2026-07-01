暑假遛孩新亮點 宜蘭特色遊戲場啟用「夢幻雲朵、彩虹滑梯」超吸睛

暑假首日，宜蘭爸媽有遛孩新去處！宜蘭縣政府以1400萬元打造的宜蘭運動公園特色兒童遊戲場今天啟用，代理縣長林茂盛帶領幼兒園童率先體驗，該座遊戲場以「雲朵與彩虹」為意象，不僅逐步實現「一鄉鎮一遊戲場」目標，更翻轉傳統遊具，成為兼具美感與安全的遊憩新地標。

這座遊戲場融入運動公園自然景觀，藍天白雲下，兩座色彩繽紛的「彩虹溜滑梯」讓孩童彷彿從雲端，順著彩虹滑下，充滿夢幻童話風；場內另規劃座椅式、親子式及鳥巢等3款分齡鞦韆，並搭配小轉杯、圓筒爬網、沙坑與沙桌等遊具，藉由攀爬與擺盪設計，有助於孩童的肢體協調發展。

除了空間規劃頗具巧思，更兼顧平權與陪伴休憩設施，包括雲朵造型擋牆後方鋪設人工草坡，打造無障礙動線，讓輪椅使用者也能輕鬆登上平台體驗溜滑梯；「雨後彩虹平台」貼心提供遮蔭空間，下方設水滴造型座椅，讓家長在旁陪伴時能舒適休憩、免受日曬。

針對家長最關心的安全問題，縣府工旅處強調，園內設施均嚴格依據兒童遊戲場國家標準（CNS）設計建置，且全數通過TAF認證之專業機構檢測。

代理縣長林茂盛今天陪同達文西幼兒園小朋友率先體驗，見證特色兒童遊戲場啟用，他表示，繼宜蘭市遊戲場啟用後，蘇澳、三星也即將辦理發包，後續還有礁溪、頭城及五結，首波就將有半數鄉鎮市引進兼具美感與安全的優質遊戲場，營造親子們開心的玩樂天地。

宜蘭運動公園特色兒童遊戲場今天啟用，該座遊戲場以「雲朵與彩虹」為設計意象，結合自然景觀與夢幻童趣。記者戴永華／攝影

宜蘭運動公園特色兒童遊戲場今天啟用，該座遊戲場以「雲朵與彩虹」為設計意象，結合自然景觀與夢幻童趣。圖／縣府提供

宜蘭運動公園特色兒童遊戲場今天啟用，該座遊戲場以「雲朵與彩虹」為設計意象，結合自然景觀與夢幻童趣。記者戴永華／攝影

宜蘭運動公園特色兒童遊戲場今天啟用，藍天白雲下，是孩童們放風遊玩的好去處。圖／縣府提供

代理縣長林茂盛陪同達文西幼兒園小朋友率先體驗，見證運動公園「特色兒童遊戲場」啟用，現場童言童語，笑聲不斷。圖／縣府提供

宜蘭運動公園特色兒童遊戲場今天啟用，該座遊戲場以「雲朵與彩虹」為設計意象，結合自然景觀與夢幻童趣。記者戴永華／攝影

宜蘭運動公園特色兒童遊戲場今天啟用，該座遊戲場以「雲朵與彩虹」為設計意象，結合自然景觀與夢幻童趣。記者戴永華／攝影