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太魯閣震後復建獲肯定 奪台灣觀光永續獎最高等級金級獎

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園受前年強震重創，太管處團隊面對嚴峻挑戰，持續推動兼顧安全永續及防災韌性各項措施，實現國家公園永續理念與價值。圖／太管處提供
太魯閣國家公園受前年強震重創，太管處團隊面對嚴峻挑戰，持續推動兼顧安全永續及防災韌性各項措施，實現國家公園永續理念與價值。圖／太管處提供

太魯閣國家公園在前年403地震時嚴重受創，太管處投入大量心力持續進行復建工程，努力受到肯定，獲得「台灣觀光永續獎」永續旅遊目的地獎最高等級的金級獎。評審認為，太管處面對震後挑戰，推動希望種子計畫復育崩塌地，也串聯周邊聚落推出山海小旅行，實踐增強防災韌性並兼顧安全永續的觀光願景。

太魯閣國家公園是花蓮觀光地標，震前每年吸引數百萬人次國內外遊客，受前年強震影響，砂卡礑、燕子口、九曲洞等人氣景點都還在持續復建。太魯閣國家公園管理處除了災後搶修工程，也努力結合周邊聚落，提振在地觀光。

財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦的台灣觀光永續獎，設有傑出人物、永續旅遊目的地、永續旅宿等9個類別獎項，今年邁入第二屆，日前揭曉得獎名單，首度報名的太管處獲頒永續旅遊目的地金級獎，日前頒獎，太管處長劉守禮出席領獎。

太管處長劉守禮表示，評審肯定太管處面臨0403地震後與氣候變遷挑戰的諸多作為，像是震後推動的「希望種子計畫」，號召志工採種在崩塌地撒播原生種子，力阻外來植物入侵，也發展成環境教育教案，串連周邊的新城、崇德、富世等聚落，推出以低碳為核心概念的太魯閣山海小旅行，還建立震後復建專區揭露復建相關訊息，都實現「增強防災韌性、兼顧安全永續」的願景。

劉守禮表示，首度報名就獲獎，要感謝評審肯定，及太管處團隊即使面對強震衝擊，仍展現堅毅力量，實現國家公園永續的理念與價值，園區還在努力復原，仍歡迎各地遊客到開放區域及周邊社區進行低碳小旅遊，陪伴美麗的太魯閣一起邁向重生之路。

太魯閣國家公園在前年震後結合周邊聚落，推出以低碳為核心的山海小旅遊。圖／太管處提供
太魯閣國家公園在前年震後結合周邊聚落，推出以低碳為核心的山海小旅遊。圖／太管處提供

太魯閣國家公園管理處獲得台灣觀光永續獎永續旅遊目的地金級獎，處長劉守禮（右）代表領獎。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處獲得台灣觀光永續獎永續旅遊目的地金級獎，處長劉守禮（右）代表領獎。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 景點

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