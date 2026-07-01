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台東知本濕地BOT開發與排水工程引關注 縣府：尊重民團意見

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知本濕地面臨開發規畫與排水工程調整，外界憂心生態環境與水域變化；「射馬干排水改善工程」於今年3月完工，防洪與保育之間取得平衡。圖／台東縣政府提供
台東知本濕地面臨開發規畫與排水工程調整，外界憂心生態環境與水域變化；「射馬干排水改善工程」於今年3月完工，防洪與保育之間取得平衡。圖／台東縣政府提供

知本濕地生態資源相當豐富，是台東海岸唯一被國際鳥盟認定的重要野鳥棲地，相較已劃設為國家級重要濕地的卑南溪口濕地不遑多讓，但台東縣府即將在知本濕地進行開發（BOT案），今年2月底，知本濕地更發生人為大火，焚燒面積多達61公頃，再加上縣府排水工程，也讓知本濕地加速乾涸，外界擔憂濕地恐面臨生態浩劫。

荒野保護協會和中華民國野鳥學會等民間團體，今於立法院召開記者會表示，知本濕地如今因縣府不當的排水工程引走水源，淪為一片乾涸的荒蕪之地，呼籲台東縣政府亡羊補牢、即刻引水回流知本濕地。

台東縣府財經處表示，在去年6月與卑南族卡大地布部落簽署合作備忘錄，規畫在知本溼地周邊約200公頃縣有土地推動BOT開發案，提出以「自然碳匯」為核心的低密度開發構想，打造包括「自然碳匯區」、「碳匯遊憩區」，以及「原住民文化園區」三大範圍，預計以50年租約引入民間經營。

財經處指出，推動開發的主要目的是活用縣有土地，希望透過自然碳匯、碳權制度與部落共管模式，建立永續經營的可能性，強調目前僅是構想階段，後續仍得經過可行性評估、先期計畫、環評與部落諮商等法定程序，全部通過才能招商；而接下來也會持續蒐集民意，滾動式調整開發計畫。

另針對排水工程，也讓知本濕地加速乾涸，外界擔憂濕地恐面臨生態浩劫部分，縣府建設處則表示，知本地區長年飽受淹水困擾的射馬干大排，終於迎來轉機。每逢颱風或豪雨，排水不及，農田動輒積水成災，不少農民苦不堪言。如今，隨著「射馬干排水改善工程」於今年3月完工，當地約20公頃農地可望擺脫長年淹水陰影。

縣府建設處指出，射馬干排水上游連接野溪，水流經知本火車站一帶後進入知本濕地，但因長期受太平洋漂沙及土砂淤積影響，導致排水能力逐年下降，成為淹水主因。這次整治，改採在下游開挖土渠，將過多水量直接導引入海，減輕濕地與排水系統負擔。

雖然工程過程中也一度引發環保關注。縣府表示，規畫期間多次與居民、部落及環保團體溝通，最終選擇避開濕地核心區域，並保留原有水路，讓生態廊道不被破壞，在防洪與保育之間取得平衡。

濕地 台東 立法院

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