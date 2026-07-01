網抓包基隆文化中心外牆播簡體字影片 市府：作業疏失全面檢討

基隆文化中心昨在外牆播放日本動畫「劇場版排球少年」影片時，遭網友抓包字幕是簡體字，質疑盜版嗎？市府文化觀光局表示，昨晚是在外牆測試效果。市府今天說明，本次事件是廠商測試播放時的作業疏失，市府已要求文觀局全面檢討委外管理、作業流程及督導機制，避免類似情形再次發生。

昨晚有網友在社群平台Threads貼出影片，指昨晚經過基隆文化中心看到外牆播放「劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰」動畫，字幕竟是簡體字，質疑是否有授權，難道是盜版？

基隆市文觀局說明，7月4日至8月22日市府辦理夏日電影院，2場在基隆表演藝術中心演藝廳、6場在文化中心的外牆，夏日電影院播放影片清單並無「排球少年」這部影片，昨晚是在廠商在外牆測試，因操作誤選簡體中文字幕，並不是正式播放。

市府副發言人吳禹辰表示：本次事件是廠商測試播放時的作業疏失，市府已要求文觀局全面檢討委外管理、作業流程及督導機制，避免類似情形再次發生。