豪大雨過後中南部大量蚵棚漂逾百浬至基隆外海 影響航行急清除

近日全台豪大雨過後，船隻發現很多中南部大型蚵棚，隨著海流漂逾百浬從西海岸出現在基隆外海，還有大量布袋蓮、漂流木及各式各樣的海漂垃圾，市府產發處提醒出海的漁船、遊艇、娛樂船及各類船舶務必提高警覺，航行時請特別注意安全，將依海委會海洋廢棄物通報機制清除，日前已在外木山海域清除一個大型蚵棚。

基隆在地海上觀光娛樂船長項彥豪說，近日全台豪大雨後，很多河川暴漲、道路積水，雨水從山區一路奔流入海，當風雨過去之後，許多被沖刷下來的東西並沒有消失，它們只是換了一個地方停留。日前他從海上看到基隆外海漂浮著大型蚵仔棚、布袋蓮、漂流木、繩索以及各式各樣的海漂垃圾，這些漂浮物不只是航行安全上的隱憂，對船舶、漁船、遊艇甚至海洋生物而言，都可能造成傷害。

項彥豪說，海洋默默承載著來自陸地的一切，當船隻穿梭在這片海域，看見那些本不該出現在海上的東西時，海洋無聲地提醒，它給了我們漁獲、風景、工作與生活，如果看見海漂廢棄物時，願意多一分關心，把海洋當成自己的家來愛護。

項彥豪提醒近期出海的漁船、遊艇及各類船舶，務必提高警覺，基隆外海目前已有大量漂流物聚集，航行時請特別注意安全，海洋不會說話，但今天的它，讓人感覺有些難過。

基隆市政府產發處長蔡馥嚀說，只要颱風或豪大雨過後外海就會有海洋廢棄物，近年夏日大雨過後常有中南部蚵棚北漂流到北部海域，恐有影響航道及漁船活動安全，會請漁船掛AIS定位器提醒注意。近日確有出現不少蚵棚，只要接獲通報或發現，就會依海保署廢棄物處理機制展開清除，如果有名牌可上到養殖主人，就會通知處理。6月28日接獲藍波潛水通報協助，依海保署機制清除外木山一處大型蚵棚。

潛水教練王銘祥說，會協助將小海豚追蹤器是掛在蚵棚上，防止船舶去碰撞發生危險，日前有一蚵棚在水湳洞漁港外定位，漂流多日，後來已被帶回八斗子。

近日全台豪大雨過後，船隻發現很多中南部大型蚵棚，隨著海流漂逾百浬從西海岸出現在基隆外海。圖／船長項彥豪提供