誰偷倒100多座紐澤西護欄？台東捷地爾遭當垃圾場 縣府監視器全都錄

台東捷地爾遊憩用地今年上半年接連遭不明人士非法棄置營建廢棄物及生活垃圾，甚至一度引發火警，不僅影響環境景觀，更危及公共安全與生態環境。為遏止違法亂象，縣府觀光發展處日前啟動科技執法，於上月初在現場架設高解析度監視器，並增派保全人員巡邏，近日果然查獲疑似違法棄置案件。

縣府表示，巡查人員日前發現一輛吊車駛入捷地爾遊憩用地，涉嫌棄置超過百座紐澤西護欄，保全人員立即上前制止，並全程錄影蒐證，現場也清楚拍下車號及相關影像，警方獲報後隨即到場勘查，縣府已正式報案，要求警方全力追查幕後涉案的營建業者及吊車司機，若涉及刑事責任，將依法移送法辦。

縣府觀光發展處長卜敏正表示，捷地爾用地是台東推動觀光發展及生態保育的重要儲備腹地，絕不容許遭非法傾倒廢棄物，淪為垃圾棄置場所。縣府將持續透過高解析監視設備、科技執法及不定期巡查，加強查緝違法行為，展現維護國土環境的決心。

當地居民表示，過去以為只是工程車經過，沒想到竟然有人把大量營建廢棄物直接倒在這裡，「一次就是一百多座紐澤西護欄，真的很誇張，如果沒有監視器，恐怕又變成無頭公案。」縣府架設監視器及加強巡邏是正確作法，希望未來持續執法。

另法界人士指出若業者未經土地管理機關同意，擅自將大量紐澤西護欄堆置於他人土地，除可能涉及《棄物清理法相關規定外，若有排除管理權人對土地使用、占有的情形，也不排除涉及竊佔罪的法律爭議。另棄置物品若造成公共危險、環境汙染或妨害公共通行，恐面臨調查。

縣府再次呼籲，營建廢棄物應依規定循合法管道清運處理，切勿心存僥倖任意棄置，以免觸法受罰。若民眾發現可疑車輛進出或疑似非法傾倒情形，可協助拍照、錄影，並立即向縣府或警方檢舉，共同守護台東珍貴的自然環境。