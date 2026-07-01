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通過檢驗 花蓮鯉魚潭天鵝船復航
花蓮壽豐鄉鯉魚潭今年二月發生天鵝船翻覆事故後，船舶自三月初停航，歷經三個多月協調與安全檢驗後，花蓮縣府昨宣布首批一○五艘腳踏船及天鵝船正式恢復營運，迎接暑假觀光旺季，另有一四五艘船隻仍持續接受檢測。
縣府參考航港局相關規範，訂定浮具檢驗標準，今年五月委託高雄市造船技師公會全面檢測，業者除須提出浮具詳細資料外，若未具備國內或國際認證文件，還必須通過船體穩定、荷重測試與結構檢驗等，才能取得復航資格。
二百五十艘船共一○五艘六月十八日完成安全審查，取得復航資格，並要求業者不得讓未取得認證的船舶載客營運，若查獲違規情形，將立即撤銷營業資格。
觀光處昨辦鯉魚潭天鵝船新啟航典禮，邀請花蓮旅宿代言人、台鋼雄鷹啦啦隊韓籍成員安芝儇到場站台，象徵鯉魚潭船舶正式復航。
觀光處長余明勲表示，首批通過驗證的船隻皆通過二公尺高度摔落測試，確認結構安全後才核准營運。配合暑假到來，鯉魚潭自七月十一日至八月十六日將與知名動漫航海王合作，展出全台最長千陽號及六名經典角色，遊客搭乘天鵝船後，還可憑票登船拍照打卡，盼帶動觀光熱潮。
天鵝船李姓業者表示，停航期間收入幾乎歸零，損失達數十萬元，如今船隻順利通過檢驗恢復營運，總算能維持家庭生計。
鯉魚潭商圈理事長林盈裕指出，第三方專業單位檢驗後，安全性已獲得確認，不容許類似事故再次發生，希望民眾安心前來旅遊。
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