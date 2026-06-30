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3項全國運動會績優選手接受表揚 謝國樑：會提供更完善訓練環境跟資源

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供

基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。市長謝國樑表示，選手們的優異表現，展現永不放棄的精神，都讓市民深感驕傲。市府會持續努力推動各項體育政策，提供選手更完善的訓練環境跟資源。

基市府今晚舉辦115年全國中等學校運動會、全國小學田徑錦標賽暨全國身心障礙國民運動會績優選手表揚大會，公開表揚為基隆爭光的優秀選手、教練及學校團隊，感謝大家長期投入訓練與競賽，在全國賽場上展現堅強實力與運動精神，為基隆市寫下亮眼成績。

謝國樑出席勉勵在場選手，肯定選手們在全國賽場的優異表現，不僅代表個人與學校的榮耀，更展現基隆市體育發展的成果，讓市民深感驕傲。市府會持續努力提供選手更完善的訓練環境跟資源，市立田徑場即將完工，未來也能為賽事提供更好的場地。

教育處長徐嬿立表示，市府未來將持續推動體育政策，透過全中運潛優選手黃金計畫、績優選手訓練補助及完善培訓制度，打造更優質的運動環境，作為所有選手最堅強的後盾，讓更多基隆子弟在全國及國際舞台發光發熱。

教育處指出，115年全國中等學校運動會，基隆選手共獲7金7銀7銅，在跆拳道、射擊等重點項目均有傑出成果。基隆女中選手林侑萱獲得跆拳道對打67公斤級金牌，明德國中射擊隊奪得4金1銀1銅，創下校史最佳紀錄。

全國小學田徑錦標賽方面，國小混合3項、3000公尺競走及12人混合接力刷新基隆市紀錄。信義國小選手呂愷庭贏得國小女子混合3項銅牌，成為基隆市首位站上這個項目全國頒獎台的女選手。碇內國小選手黃承旭在國小男子3000公尺競走獲得第六名，並打破全市紀錄。

基隆市代表隊也在115年全國身心障礙國民運動會，勇奪8金9銀12銅共29面獎牌。其中田徑項目摘下3金4銀4銅，成為最大奪牌主力。特奧項目則獲得5金5銀6銅佳績，展現本市身心障礙運動蓬勃發展成果。

60多歲的田徑好手于桂萍，在肢體障礙女子輪椅組F56級賽事，勇奪鉛球及標槍雙金。童愛月則於肢體障礙女子站立組F42級標槍項目摘金，另拿下鉛球及鐵餅銀牌。特奧賽場方面，女子籃球3人制團體、保齡球及滾球等項目均有金牌進帳，展現選手平日辛勤訓練的成果。

基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供

基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供

基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供
基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供

基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供
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基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供
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基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供
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基隆市政府今晚表揚3項全國運動會的績優選手、教練及學校團隊，表揚他們為基隆爭光。圖／基市府提供
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