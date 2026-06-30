智慧科技助攻 宜蘭「台南21號」AI酒米首跨日本市場簽約3公噸

宜蘭農業邁向國際化傳出好消息，縣政府今天舉辦「宜蘭酒米豐收啟航」儀式，與日本塩川酒造及日本ライスグローワー兩大企業，簽署首批3公噸酒米認購意向書及國際合作備忘錄（MOU），此舉不僅象徵宜蘭酒米成功跨入日本市場，也為台日智慧農業供應鏈合作開啟新篇章。

這次成功外銷的酒米品種「台南21號」，是由宜蘭縣政府攜手台南區農業改良場、工研院、在地青農及陞銘科技農業共同推動。該計畫導入AI智慧農業技術，從田間管理、環境監測到品質驗證，建立完整的生產履歷追溯，藉由智慧科技的精準管理，大幅提升酒米品質，成為成功敲開日本市場大門的關鍵。

代理縣長林茂盛指出，此次合作契機源於今年3月縣府率團赴日參加「東京國際食品展」交流成果，日本業者當時對宜蘭的優質生產環境留下深刻印象，隨後親自來台進行產地驗證，首批3公噸酒米雖屬試單性質，這代表日本市場以實際行動肯定宜蘭酒米的國際級品質，意義非凡。

除了實地考察壯圍鄉的酒米AI智慧農業示範田，日本訪問團此行也前往享譽國際的金車噶瑪蘭酒廠交流，希望藉由產地與酒莊雙場域的深度參訪，讓日方完整認識宜蘭從農業生產、加工釀造到品牌行銷的完整產業鏈，進一步探索未來清酒釀造技術交流與新產品開發的多元合作契機。

縣政府表示，此次簽約是宜蘭農業與日本市場建立長期夥伴關係的起點，未來縣府將持續推廣「宜蘭嚴選」品牌，透過智慧農業與國際鏈結，打造最堅實的跨國供應鏈，讓世界看見宜蘭農業品牌價值，推動更多在地優質農產品走向國際大舞台。

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宜蘭縣政府舉辦「宜蘭酒米豐收啟航」儀式，與日本塩川酒造及日本ライスグローワー兩大企業，簽署首批3公噸酒米認購意向書及國際合作備忘錄，宜蘭酒米成功跨入日本市場。圖／縣府提供

宜蘭縣政府舉辦「宜蘭酒米豐收啟航」儀式，與日本塩川酒造及日本ライスグローワー兩大企業，簽署首批3公噸酒米認購意向書及國際合作備忘錄，宜蘭酒米成功跨入日本市場。圖／縣府提供