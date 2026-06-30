花蓮萬里溪堰塞湖每天增30萬立方公尺蓄水量 6天後恐溢流

花蓮萬里溪堰塞湖昨天暫時解除黃色警戒，但堰塞湖上游集水區仍持續入流蓄水，溢流風險尚未解除，且湖區右岸崩塌地邊坡上方仍不穩定，有持續崩落跡象。截至今天下午5時30分，水位約1070公尺，蓄水量有285萬立方公尺，預估6天以內不會溢流。

農業部今天下午召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，林業保育署花蓮分署表示，依最新監測資料，萬里溪堰塞湖總蓄水容量約420萬立方公尺，24小時蓄水量增加23.04萬立方公尺，以目前每天約20至30萬立方公尺的蓄水速度推估，若未來天氣型態維持穩定，預估6天內尚不致蓄滿溢流；但如果期間發生較大降雨，溢流時間仍可能提前，相關單位仍須持續密切監測。

農業部指出，工作會議針對堰塞湖壩體降挖及湖水引流可行性討論，由於堰塞湖位處偏遠山區，無道路可供通行，自下游河道溯溪進入距離約30公里，沿線河道蜿蜒狹窄、高低落差大、坡度陡峭，目前又正值汛期，機具及人員均無法安全抵達堰塞湖區，崩塌地邊坡尚不穩定，周邊也無工作腹地及避難平台，經與會專家學者及相關機關綜合評估後，認為現階段壩體降挖引流方案尚不具可行性。

農業部表示，為掌握堰塞湖現地狀況，花蓮分署委託中央大學張國楨教授團隊每天無人機空拍，目前湖區水位持續穩定上升，壩體未見明顯變化。林業保育署航遙測分署也於今天順利完成航空攝影作業，後續花蓮分署及陽交大團隊將依據今日拍到最新航攝及光達資料，結合無人機影像與現地監測成果，持續校正堰塞湖地形、壩體、高程及蓄水量變化，作為滾動調整警戒及應變措施的重要依據。

而針對下游河道安全，經濟部水利署表示，目前已完成萬里溪台鐵橋至台9線萬里溪橋河段安全檢視，將持續進行林田山河段堤防加高作業，以降低可能災害風險。

農業部強調，萬里溪堰塞湖雖暫時解除黃色警戒，但只是現階段風險降低，並非風險已完全消除。在堰塞湖溢流致災風險完全解除前，各相關機關仍須保持高度警戒，持續落實各項監測及應變工作。同時提醒當地居民，汛期天氣變化快速，請隨時留意最新防災資訊，如警戒重新啟動，務必配合地方政府指示，及早疏散避難，確保生命安全。