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台東「原民特搜隊」成軍 35勇士化身原鄉災變守護神

中央社／ 台東縣30日電

因應極端氣候與複合型災害、避免偏遠部落在災害發生時易形成暫時孤島困境，台東縣消防局原民特搜隊今天成軍，縣長饒慶鈴授旗，宣告35名原鄉勇士將肩負起原民鄉第一應變任務。

台東縣消防局表示，內政部輔導12個原鄉縣市成立原民特搜隊，台東縣35名隊員通過20小時山域及水域救難、緊急救護等精實訓練。

今天由台東縣議會議長吳秀華授予原鄉勇士合格徽章，再由饒慶鈴授旗正式成軍；35名隊員平時在海端、延平、金峰、大武、南王、豐田、蘭嶼7個義消分隊值勤，遇到颱風等緊急情況，就能在地及時發揮地形熟稔與在地知識的優勢。

台東縣消防局長盧東發指出，為了當義勇消防人員最強大後盾，縣府與消防局積極爭取中央資源並挹注自籌款，配合消防署「韌性台灣」中程計畫，逐年專責採購全新防護衣帽鞋、空氣呼吸器組件、個人急救包（止血帶）及山域水域個人特殊裝備；相關精良裝備將依據實戰需求優先配發，徹底補齊基層戰力裝備缺口，確保裝備防護零空窗，全面保障第一線救災人員生命安全。

饒慶鈴表示，台東地形狹長且山高谷深，山難事故或溯溪溺水事件時有所聞，救援往往是在與黃金時間賽跑搶人；原住民族青年體能強悍，且具備在地知識與地形熟稔優勢，這群通過內政部消防署規範嚴格訓練的35名精銳義消，全數通過高規格高山作業專門體檢，是一支名副其實國家級認證原鄉「守護神」。

台東 饒慶鈴 極端氣候

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