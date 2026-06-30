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韓團B1A4成員周末登花蓮夏戀嘉年華開唱 巧虎助陣知卡宣玩水趣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮暑期盛事「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」將於7月4日登場，活動持續至8月23日。圖／花蓮縣政府提供
花蓮暑期盛事「知卡宣綠森林親水公園戲水活動」將於7月4日登場，活動持續至8月23日。圖／花蓮縣政府提供

花蓮暑假活動接力登場，夏戀嘉年華將於7月1日至5日在東大門夜市旁廣場連續5晚開唱，縣府今天加碼公布韓國男團B1A4成員CNU、孔燦及Dream Catcher主唱李始娟將於7月4日登台演出；同一天開幕的「知卡宣玩水趣」也宣布邀請超人氣卡通角色巧虎與藝人蕭景鴻同台亮相，搶攻親子與追星族市場。

近日有民眾在全球粉絲平台發現B1A4行程表出現花蓮演出資訊，消息在社群平台引發熱烈討論，不少歌迷紛紛規畫交通與住宿，希望能近距離欣賞偶像演出。

花蓮縣政府觀光處今天證實，7月4日「Asia Wave海岸熱浪夜」將迎來韓流陣容，由Dream Catcher主唱李始娟率領同屬Dream Catcher Company旗下搖滾樂團ChRocktikal首度登上夏戀舞台，並邀請韓國人氣男團B1A4成員CNU與孔燦獻唱。

觀光處表示，B1A4是深受亞洲歌迷喜愛的韓國二代男團，此次由CNU與孔燦代表來台演出，除帶來精彩歌唱與舞蹈表演外，也將以充滿活力的舞台魅力與花蓮歌迷見面。首次造訪花蓮的兩人，預料將吸引大批粉絲到場朝聖。

至於原先備受期待的Dream Catcher，因整體行程及工作安排調整，無法全員來台演出，經多方協調後，改由主唱李始娟率領ChRocktikal帶來結合K-pop與搖滾元素的特別舞台。主辦單位表示，Dream Catcher成員對無法全員參與感到遺憾，隊長祉攸也特別錄製影片向台灣粉絲致意。

觀光處指出，7月4日晚間除了韓國藝人接力登場外，演員歌手張庭瑚與曾任韓團主唱的金在勳也將同台演唱多國語言歌曲，張庭瑚更特別練唱ChRocktikal新歌，預計與李始娟共同演出限定合作舞台，為夏戀嘉年華增添亮點。

另外，花蓮夏季戲水活動「知卡宣玩水趣」將於7月4日至8月23日在知卡宣綠森林親水公園舉行，縣府日前公布由Energy成員阿弟蕭景鴻擔任開幕嘉賓後，今天再揭曉第二波驚喜來賓為深受大小朋友喜愛的卡通明星巧虎。

縣府農業處表示，巧虎陪伴許多孩子成長，是親子族群共同回憶的重要角色。開幕當天巧虎將與現場民眾近距離互動、唱跳同樂；蕭景鴻也將與遊客一起迎接戲水季啟動，透過音樂、互動表演與戲水活動，為花蓮暑假揭開熱鬧序幕。

Dream Catcher主唱李始娟率領ChRocktikal帶來結合K-pop與搖滾元素的特別舞台。圖／花蓮縣政府觀光處提供
Dream Catcher主唱李始娟率領ChRocktikal帶來結合K-pop與搖滾元素的特別舞台。圖／花蓮縣政府觀光處提供

花蓮夏戀嘉年華邀請韓國人氣男團B1A4成員CNU與孔燦獻唱。圖／花蓮縣政府觀光處提供
花蓮夏戀嘉年華邀請韓國人氣男團B1A4成員CNU與孔燦獻唱。圖／花蓮縣政府觀光處提供

花蓮夏季戲水活動「知卡宣玩水趣」將於7月4日至8月23日在知卡宣綠森林親水公園舉行，縣府公布驚喜來賓為深受大小朋友喜愛的卡通明星巧虎。圖／花蓮縣政府提供
花蓮夏季戲水活動「知卡宣玩水趣」將於7月4日至8月23日在知卡宣綠森林親水公園舉行，縣府公布驚喜來賓為深受大小朋友喜愛的卡通明星巧虎。圖／花蓮縣政府提供

B1A4 蕭景鴻 花蓮

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