鯉魚潭天鵝船復航前大體檢 須通過船體結構安全、荷重測試才放行

花蓮壽豐鄉鯉魚潭今年2月發生天鵝船翻覆事故後，船舶自3月初全面停航。花蓮縣政府5月中旬委託高雄市造船技師公會展開全面檢驗，業者除須提出浮具詳細資料外，若未具備國內或國際認證文件，還必須通過船體穩定、荷重測試與結構檢驗等，才能取得復航資格。

觀光處表示，業者需檢附浮具來源證明、是否標示浮具編號、浮具照片、推進器安全警告標誌與警語等文件檢驗作業，並確認船隻是否具有國內驗證機構、國際認證機構或國際認可第三方單位核發的相關證明，若無則需依規定接受航政機關測試，確認船體穩定性及載重能力符合標準。

檢驗內容涵蓋浮力箱、充氣式氣囊、推進設備、主甲板、五金配件及浮體整體結構等項目，逐一確認是否完整無損，確保船舶安全性能達標。

觀光處指出，這次檢驗重點放在船體結構安全，技師會啟動所有設備，並透過加壓測試檢查船體是否有滲水情形，一旦發現缺失即要求業者改善；若船體設備過於老舊，則建議直接汰換更新。

觀光處說明，目前部分天鵝船採用舊船艙搭配新浮筒設計，只要船體結構穩固、浮力正常，引擎經檢測無漏電疑慮，且各項設備運作正常，即可通過驗證取得營運資格。

縣府強調，經過此次全面檢驗與安全把關，希望提升鯉魚潭水域遊憩安全，降低事故風險，讓民眾能夠安心搭乘天鵝船及腳踏船遊湖。

花蓮縣政府委託高雄市造船技師公會全面檢驗鯉魚潭天鵝船，須通過船體穩定、荷重測試與結構檢驗等，才能取得復航資格。記者王思慧／攝影