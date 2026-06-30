花蓮鯉魚潭天鵝船恢復營運 業者盼取消水域分區

花蓮鯉魚潭風景遊憩區天鵝船等浮具恢復營業，業者認為，採非動力區及動力區分區活動，水域空間太小。縱管處表示，為提供遊客安全、舒適旅遊品質，待全數恢復營運會滾動檢討。

花蓮鯉魚潭風景區今年春節期間發生腳踏船翻覆意外，造成9歲男童溺斃，事發後娛樂船舶全面停業，經交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處、航港局及花蓮縣政府協商，啟動船隻安全檢驗作業。

花蓮縣府委託高雄市造船技師公會檢驗腳踏船及天鵝船等浮具，250艘船隻已有105艘通過檢驗，並符合縱管處要求投保保險、救生人員證照查核等規定，已恢復營業。

經營腳踏船李姓業者說，一家人全靠經營水域活動生活，停業期間損失新台幣幾10萬元，也只能苦撐，盡力配合政府驗船作業，終於等到恢復營業，期待暑期活動能帶來觀光人潮。

鯉魚潭商圈理事長林盈裕表示，船隻都經過第三方檢驗完成，業者會更留意船隻安全，不容許再發生意外；但希望能取消水域分區管理，鯉魚潭才108公頃，範圍有限，區分後活動範圍更小。

縱管處表示，目前潭北為非動力區，是浮具設施的活動空間，潭南提供給動力小船（載客小船）使用，確實有接受到業者反映空間太小，未來會視營運狀況滾動檢討。

花蓮縣府觀光處今天在鯉魚潭舉行天鵝船新啟航典禮，邀請擔任花蓮旅宿代言人的中職台鋼雄鷹啦啦隊韓國籍成員安芝儇搭乘電動天鵝船。

觀光處長余明勲表示，145艘船隻仍在檢驗階段，若業者被發現使用未通過檢驗船隻營業，將立即取消營業許可，未來會研議在合格船隻張貼標章，讓遊客辨識。

余明勲說，7月11日至8月16日將與知名動漫「航海王」合作，在鯉魚潭迎來千陽號及6個經典人物，活動期間遊客搭乘天鵝船，可持票券憑證上千陽號拍照打卡。