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疑水體溶氧量低 宜蘭打那岸排水現千隻死魚
宜蘭縣羅東鎮打那岸排水今天出現魚群暴斃，估計數量約1000隻，經縣府環境保護局派員檢測，水中溶氧量偏低，研判為近期天氣變化大，升溫導致溶氧量不足，使得魚群死亡。
有網友上午在臉書（Facebook）社團發文，指一早經過打那岸排水發現河裡的魚全數暴斃，大魚和小魚都漂浮在水面，懷疑有人偷排毒廢水造成魚群死亡。
宜蘭縣環保局稽查科長胡璧輝表示，環保局人員上午8時許抵達現場，發現死魚分布範圍沿打那岸排水上游到中游約1公里，估計數量達1000隻。經檢測水質酸鹼度介於7至8且水色無異狀，巡查也無異常排放廢水。
不過，胡璧輝指出，水中溶氧量只有介於每公升0.2毫克至0.8毫克，一般要在2毫克以上才適合魚類生存，初步研判因近日氣候變化大，氣溫突然升高導致水中溶氧量降低，使得魚群暴斃。
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